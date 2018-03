Met Dick Benschop krijgt Schiphol een pragmatische baas

Toen was hij al baas van Shell Nederland. En al staatssecretaris geweest van buitenlandse zaken. Nu wordt Benschop zeer waarschijnlijk de topman van Schiphol.

Als Ad Melkert premier zou worden, zou Dick Benschop de nieuwe partijleider van de PvdA worden

Met een beetje mazzel, zoals Benschop zelf zegt, kwam hij in 1986 bij Joop den Uyl terecht, die een historicus zocht om zijn autobiografie te schrijven. Benschop bleef lang bij de PvdA. Hij werd naaste medewerker van Den Uyl, Wim Kok en daarna Thijs Wöltgens.

In 1994 kwam Benschop voor het eerst zelf op de kandidatenlijst te staan voor de Tweede Kamer maar op een onverkiesbare plek. Hij begon een adviesbureau. Een van zijn klanten was Schiphol, hij mocht het bedrijf adviseren over verdere uitbreiding.

IJverig en nauwgezet De partij wilde hem toch niet kwijt. Al snel vroeg de PvdA of hij wilde helpen het imago van Margreeth de Boer als milieuminister wat op te vijzelen. In 1998 werd hij staatssecretaris van buitenlandse zaken. Benschop deed dat ijverig en nauwgezet, grotendeels achter de schermen, weinig spraakzaam, ook niet spraakmakend. In 2002 was hij leider van het campagneteam van Ad Melkert. Als Melkert premier zou worden, zou Benschop de nieuwe partijleider worden. Het liep heel anders. De PvdA verloor historisch veel zetels. Melkert werd geen premier, Benschop maakte drie maanden na de verkiezingen bekend te stoppen als Kamerlid. Hij zei dat hij niet de geschikte man was om oppositie te voeren. “Ik wilde werken bij een internationaal opererend bedrijf. Shell was in mijn ogen het beste Nederlandse bedrijf. En energie bood een interessante mix van techniek, zakelijkheid en politiek. Twee weken na mijn Kamerlidmaatschap belde ik Jeroen van der Veer (de CEO van Shell, red.)”, vertelde Benschop zes jaar geleden tegen Intermediair.