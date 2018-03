Met deze stof probeerde Rusland vermoedelijk ex-spion Skripal te vergiftigen

De stof die volgens de Britse autoriteiten gebruikt werd bij de moordaanslag - Novitsjok - is een uitvinding van de Sovjet-Unie, en werd in het diepste geheim ontwikkeld in de jaren zeventig.

Novitsjok (Russisch voor ‘nieuweling’) werd destijds toegevoegd aan al bestaande zenuwgassen van de G-variant (onder andere sarin, ontwikkeld in Duitsland in de jaren dertig) en de V-variant (onder andere VX, ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk in de jaren vijftig). Er is weinig over bekend, behalve wat een Russische scheikundige, die inmiddels in de VS woont, er over heeft gepubliceerd. Voor zover bekend is Novitsjok nooit eerder ‘offensief’ gebruikt. Volgens het blad New Scientist zou wel een van de ontwikkelaars overleden zijn, nadat hij per ongeluk in aanraking kwam met het zenuwgas.

Pas giftig wanneer samengevoegd Duidelijk is in ieder geval dat het goedje extreem giftig is, tot wel acht keer giftiger dan zenuwgas VX, waar vorig jaar de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un mee vermoord werd op het vliegveld van Kuala Lumpur. Voordeel (vanuit het oogpunt van de gebruiker) is dat het spul uit twee relatief onschadelijke componenten bestaat, die samengevoegd pas giftig worden. Dat vergemakkelijkt heimelijke productie en mogelijk ook vervoer, ook al blijft een gespecialiseerd laboratorium nodig om de stof uiteindelijk te maken. Veel zenuwgassen, zoals sarin, zijn vluchtig en daarom vooral gevaarlijk bij opname via de longen. Het Novitsjok-zenuwgas is mogelijk toegepast in fijne poedervorm, waardoor het niet alleen via de longen maar ook via de huid werkt. Net als andere zenuwgassen schakelt Novitsjok signalen van de zenuwen naar de spieren uit, waardoor belangrijke lichamelijke functies uitvallen. Slachtoffers hebben last van krampen en ademhalingsmoeilijkheden, ze kunnen uiteindelijk in coma raken en uiteindelijk overlijden. Vader en dochter Skripal liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.