Met de val van het kalifaat is de val van IS nog niet bereikt

“Trump is gek, die heeft geen principes. Dat is gewoon een zakenman. Hij verkoopt ons nog voor een dollar.” De 33-jarige Assad Boti staat op straat in Qamishli, ‘hoofdstad’ van de semi-autonome noordoostelijke regio in Syrië, en hij verwoordt wat veel inwoners van deze overwegend Koerdische streek vrezen. “We voelen ons beschermd door de Amerikaanse troepen”, zegt hij. “Als ze vertrekken, dreigen de Turken hier binnen te vallen.”

Dat is wel precies wat de Amerikaanse president van plan is. Hij kondigde deze week aan dat het gevecht tegen terreurgroep Islamitische Staat binnen een week voorbij zal zijn, en dat hij dan begint met het weghalen van de tweeduizend Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië.

Checkpoint

Wie die Amerikaanse militairen wil zien, moet ver buiten het Koerdische Qamishli zijn. Na uren rijden naar het zuiden, langs de rivier de Eufraat, komen de eerste Amerikaanse voertuigen in beeld. Drie, hoog op hun wielen staande gepantserde wagens passeren een checkpoint van de SDF, de door Koerden geleide militie die verderop vecht tegen IS. “Geen foto’s van hen maken”, roepen lokale strijders die voor de Amerikanen uitrijden. De wagens komen uit de richting van het laatste restant van het IS-kalifaat: twee omsingelde dorpen, met een totaal oppervlak van misschien 5 vierkante kilometer. Ooit had de terreurgroep een gebied zo groot als Groot-Brittannië in handen.

Toch is zeker in dit gebied goed te merken dat met de val van het kalifaat, de val van IS zelf nog niet is bereikt. In de Arabische dorpen, dichtbij de grens met Irak, zijn er met regelmaat aanslagen op de checkpoints van de SDF. Slaapcellen van IS kunnen zich hier redelijk goed bewegen.

“Niet verder rijden, er ligt een doos op de weg, dat is misschien een mijn”, roept een man op een motor, die het verkeer tegenhoudt. Even later klinkt automatisch geweervuur, maar geen explosie. Een van de SDF-strijders heeft zijn wapen leeg geschoten op het object, het blijkt vals alarm.