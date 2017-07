Met de hostie mag je best een beetje sjoemelen

In zijn column noemde Fens de hostie het Allerheiligste, het Lichaam van Christus. Daarmee moet je niet sjoemelen, vindt hij. Ik ben nieuwsgierig hoe paus Franciscus en bisschop De Korte hierover in hun hart denken. Ik begrijp dat ikzelf gemakkelijker spreken heb, niet per se gehinderd door de officiële wereldkerk.

Als permanent diaken van het bisdom 's-Hertogenbosch heb ik uiteraard geen vrijbrief om te doen wat ik vanzelfsprekend acht. Maar ik kan wel openlijk mijn tegenstem laten horen, dunkt me.

Stijn Fens schrijft boven zijn column: 'Ik begrijp het standpunt over glutenvrije hosties'.

Niet het brood, maar het delen ervan maakt het tot een sacrament

Ik zet daar uitdrukkelijk het woord 'niet' achter.

Naar mijn heilige overtuiging zit het sacrament van de eucharistie niet vastgebakken aan 'de materie'. Op Witte Donderdag heeft Jezus brood genomen, zoals toen voorradig en gebruikelijk. Nota bene, nadat er al gegeten en gedronken was. Het is - naar mijn mening - absoluut irrelevant wat de organische samenstelling ervan was.

Het was brood, dus voedsel om te kunnen leven. En Jezus zei: Als je het brood breekt (dus als je het léven deelt en behoedt), blijf ik bij jullie present. Anders gezegd: laat het nooit uitlopen op ieder voor zich en god voor ons allen.

Niet primair het brood, maar het delen ervan is sacramenteel, in mijn visie.

De heilige formule als 'lichaam van Christus' (transsubstantiatie) , komt mijns inziens pas dán in de juiste context te staan.

Broodteken Natuurlijk gaan we niet willekeurig met dit broodteken om. We vervangen het niet lichtzinnig door andere tekens van leven. Maar uiteindelijk zit in de kwaliteit van het brood niet het kardinale Jezustestament. Op 16 juli verzorgde ik de zondagsdienst in onze parochie, Anna-west te 's-Hertogenbosch. Waar mijn hart van vol is, loopt de mond nog steeds over. Dus noemde ik de column van Stijn Fens over de glutenvrije hostie. Het was hartverwarmend dat onze kerkgangers - in het algemeen al wat oudere, dus wijzere mensen - verbouwereerd waren. Ouder is kennelijk niet vanzelfsprekend conservatiever. Iemand zei: Je zou Jezus wel eens aan zijn jasje willen trekken en hem vragen, of hij ook vindt dat hier sprake is van een non-probleem.

