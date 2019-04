Met de handreiking naar de oppositie opent May de deur voor een zachte brexit

Zeven uur lang zaten ministers dinsdag opgesloten in Downing Street; telefoons moesten ze inleveren om te zorgen dat er niets zou uitlekken. Uiteindelijk kwam de premier met een korte verklaring. “Dit debat, deze verdeeldheid kan niet langer doorgaan.”

Lees verder na de advertentie

Nadat eerst het door haar uitonderhandelde brexit-akkoord tot drie keer toe door het Lagerhuis was afgewezen, kwam het parlement ook in stemmingen over alternatieven niet tot een oplossing. “Daarom bied ik aan om met de oppositieleider om tafel te gaan om een oplossing te vinden”, zei May, “zodat we de EU alsnog met een deal kunnen verlaten.”

Eerste handreiking Het is voor het eerst dat May een serieuze handreiking doet aan de oppositie. Daarmee opent zij de deur naar een zachte brexit. Labour heeft immers aangegeven dat het alleen akkoord wil gaan met een brexit waarbij de Britten lid blijven van de douane-unie met de EU, zodat Groot-Brittannië zo min mogelijk barrières ondervindt bij de handel met de EU. Tegelijk valt deze poging van May om nu ‘over links’ een meerderheid te zoeken uitermate slecht bij de fanatieke brexit-vleugel in haar eigen partij, die het liefst op 12 april (de huidige deadline) zonder deal de EU verlaat. Zo zet ze de eenheid van haar eigen partij onder een nog grotere druk. De premier kondigde aan dat ze Brussel opnieuw om uitstel gaat vragen om een nieuw brexitplan te maken. Ze wil tot uiterlijk 22 mei, vlak voor de Europese verkiezingen, de tijd. De EU moet daar nog wel mee akkoord gaan. May heeft tot de ingelaste top op 10 april om met een zo helder mogelijk alternatief te komen. Pas dan zal de EU een besluit nemen.

Lees ook: