Met de e-Golf een hamburger halen

In het hele land is een McDrive nooit ver rijden. In het hele land? Nee, één stad houdt moedig stand. Deze stad, Wageningen, ligt midden op de bakfietsbelt, de gordel van progressieve en linkse steden pal onder de bijbelbelt. Hier eet men gezond en wordt er gefietst. Auto’s zijn vieze walmdingen. Men rijdt in elektrische en zelfsturende WePods over de campus van Food Valley. In 2017 keurde gemeente Wageningen nog een aanvraag af voor een lokale McDrive.

Maar nu is daar de Volkswagen e-Golf McDrive Edition. Een 100 procent elektrische Golf speciaal voor het rijden door de McDrive. Nee, geen walmende wagen om snel de hamburgers en frites door het raampje te krijgen aangereikt. Puur elektrisch! Kan Wageningen nu akkoord gaan?

Restaurantgeluiden Het is een vraag die niet beantwoord hoeft. De McDrive Edition is eenmalig. De zoemende Golfgimmick is ontwikkeld voor een veiling op het kinderfondsgala van Ronald McDonald, de plastic hamburgerclown. De e-Golf McDrive is om veel redenen geestig en bloedserieus tegelijk. Eerst de geestigheden. In het interieur zijn opklaptafeltjes voor bestuurder en bijrijder. Het handschoenenvak is de warmtekast voor je diner (is zoiets dan nodig bij fastfood?). Bekerhouders zijn gekoeld. Het brillenbakje blijkt een muziekpaneeltje waarmee je restaurantgeluiden activeert, zoals de optie van 'joelende kinderen'. De kleurstelling? Hé! McDonald’s interieurdesign. Het stuurlogo: een gele M. Nu de serieuze noten. In de eerste plaats wil Volkswagen versneld stoppen met fossiele auto’s. In 2030 is het zover. Afscheid van VW’s waarvan de Golf een icoon is. Het Duitse merk komt met I.D.-modellen voor elektrorijders. De politiek correcte e-Golf is geen blijvertje. Hoe anders is het gesteld met de McDrive. Nederland kent die sinds 1987. Inmiddels telt Nederland er 159. McDonald’s zoekt actief nieuwe locaties. Want drive-in-eten heeft de toekomst. © rv

Ludieke toekomstblik De e-Golf Mc Drive Edition is een eyeopener die laat zien waar het heen gaat met de automobiliteit. De rijbeleving van zelf sturen en zelf schakelen komt op losse schroeven te staan. De zelfrijdende privécocon, dat is de rijbeleving van de toekomst. Wij blijven reizen, hoe online wij ook zijn. Wie onderweg is, blijft bij drive-inrestaurants terechtkunnen. De autonome auto is jouw privérestaurant. De e-Golf McDrive Edition geeft ons een ludieke blik in die toekomst. Of het nieuwe tijden zijn waar een fietsersstad als Wageningen op zit te wachten? Een McDrive voor fietsers zou een optie zijn. De hamburgerketen zegt immers vaak juist die wens van fietsers te horen. En het kan. In 2015 opende McDonald’s al eenmalig een McBike Thru voor Leontien van Moorsel met haar sponsorrit voor het kinderfonds. Als je weet dat de VW-importeur fietsfabrieken bezit? Appeltje-eitje moet dat zijn, Wageningers. © rv

