Met de breipennen in actie tegen het gas

‘We breien een einde aan het gas’ heet de actie die Milieudefensie organiseert, samen met de Groningse kunstenares Agnes Bakker. Met de grootste deken ooit willen ze aandacht vragen voor de aardbevingsellende van de Groningers. Daar kan, zo is hun overtuiging, alleen een einde aan komen als de gaskraan helemaal dicht gaat.

Milieudefensie heeft de 100 dagen na de verkiezingen uitgetrokken voor de actie, morgen zijn ze halverwege. Bij het hoofdkantoor in Amsterdam zijn nu bijna vijftig pakketten binnen. Dat klinkt bescheiden, maar woordvoerster van Milieudefensie Jorien de Lege ziet met eigen ogen dat in één zak soms vele vierkante meters aan lapjes zitten, keurig aan elkaar gemaakt. Van een verpleeghuis in Haren, bijvoorbeeld. “En er komt nog meer’, stond er op een begeleidend briefje.

De Lege heeft ook al mannen gesignaleerd met breipennen in de handen. Freek de Jonge, die door Groningen trok tegen het gas. Aldert Rodenboog, burgemeester van Loppersum, middenin het aardbevingsgebied. Maar de meeste breiers zijn vrouwen, van hen komen volgens haar ‘de echte kunstwerkjes’.

Ondertussen maken deze handwerkers voor een betere wereld deel uit van een veel bredere, internationale beweging. Craftivism heet die in het Engels, een samentrekking van kunst en activisme. En of er nou een groen-rechts kabinet komt of iets anders, de opdracht van de creatieve actievoerders voor het nieuwe kabinet blijft hetzelfde: brei een eind aan het gas!

