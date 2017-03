Met de ambulance naar de kiezer

Een maand geleden was de beige Ford Transit uit 1982 nog de roestige tourbus van een klezmerbandje, nu rijdt PvdA-kandidaat Marith Volp met de opgeknapte ziekenauto het halve land door om campagne te voeren. Wie wil, kan op spreekuur komen en al zijn vragen over de zorg afvuren op Volp, die de afgelopen drieëneenhalf jaar haar werk als huisarts in Amsterdam combineerde met haar Kamerlidmaatschap voor de PvdA.

Volp (#volpsgezondheid) is lang niet de enige die zich voor de campagne een bijzonder vervoermiddel heeft aangemeten. CDA-kandidaat Martijn van Helvert is met zijn bestelbusje letterlijk te bestellen aan de keukentafel. De enige voorwaarde: er moeten minstens twaalf personen zijn opgetrommeld. Ondertussen meren VVD'ers Pieter Duisenberg en Dennis Wiersma elke dag weer op een andere plek tussen Leeuwarden en Den Haag aan met hun boot Bofkont om met kiezers een 'bakkie' te doen.

La­ger­ge­plaatste kandidaten moeten er hard aan trekken om een zetel te bemachtigen of behouden

Vechten voor je plek De ludieke acties moeten niet alleen de aandacht vestigen op hun partij, maar zeker ook op de kandidaat zelf. Want terwijl lijsttrekkers van de gevestigde partijen zich geen zorgen hoeven te maken over gebrek aan media-aandacht en hun plek in de Kamer, moeten lagergeplaatste kandidaten er hard aan trekken om een zetel te bemachtigen of behouden. Volp bijvoorbeeld, die op plek veertien van de PvdA-lijst een spannende uitslagenavond tegemoet gaat. Het is haast een parallelle campagne die deze kandidaten voeren, met activiteiten die veelal buiten het zicht van de landelijke media blijven. Volp heeft er geen moeite mee. "Ik ben in dienst van de partij, die heeft één spits en dat is Lodewijk Asscher. Daar achter staan de verdedigers en middenvelders zoals ik, die persoon voor persoon proberen te overtuigen bij lokale debatten en een-op-een-gesprekken. Dat is óók mooi."

Werk of toch je hobby's in de etalage? Zoals veel kandidaten probeert Volp vooral lokaal haar bekendheid te vergroten. Ze toert veel door haar provincie Noord-Holland, woonplaats Haarlem en Amsterdam Nieuw-West, de wijk waar haar praktijk staat. "Er hangen posters in de wachtkamer en ik stond laatst met een artikel over de praktijk in Het Parool. Dat vinden mijn patiënten heel leuk. Ik hoorde dat een van hen een poster mee naar huis wilde nemen." Legt Volp in haar campagne de nadruk op haar werk, anderen zetten liever hun hobby in de etalage. Leendert de Lange, nummer 42 voor de VVD, fietste al door acht dorpen in het Rijnland om zijn bekendheid te vergroten. Stieneke van der Graaf (nummer 6 bij de ChristenUnie) rende vorige week het eerste deel van een estafette van Groningen naar Den Haag. CDA'er Van Helvert (op zestien) toont juist zijn Bourgondische kant: hij verkoopt op zijn website exclusieve 'Wijn van Martijn'-pakketten. Pieter Omtzigt wist in 2012 in zijn thuisprovincie Overijssel zoveel voor­keur­stem­men binnen te slepen dat hij zijn Kamerzetel behield

Succesvol De meeste campagnekilometers staan waarschijnlijk op naam van Jeroen Recourt. De justitiespecialist van de PvdA vloog deze maand naar Bonaire. Op het buureiland van Aruba, waar hij voorheen als rechter werkte, ging hij de deuren langs. Met 16.500 inwoners zal Bonaire het verschil niet maken, maar voor de nummer 23 van de PvdA is het bezoek vooral een principezaak. "Ik vind het de plicht van Haagse politici om ook naar de eilanden te komen." Dat een persoonlijke campagne in de luwte succes kan hebben, weten kandidaten als Volp en Van Helvert. Pieter Omtzigt van het CDA stond in 2012 op een onverkiesbare plaats, maar wist in zijn thuisprovincie Overijssel zoveel voorkeurstemmen binnen te slepen dat hij zijn Kamerzetel behield. Dit jaar staat hij op plek vier.

