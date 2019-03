Met broer en zus naar de kust en moeder gaat mee in een Action-tas

Mijn broer, mijn zus en ik lopen over een pier, ergens aan de Noordzeekust. Het stormt, we houden ons ternauwernood staande. In mijn rechterhand draag ik een big shopper van de Action. Hij wappert steeds bijna uit mijn handen, ik moet mijn hand flink dichtknijpen. Onze moeder zit erin, tot stof wedergekeerd in een asbus. Haar verstrooien onder deze omstandigheden zou tot chaos hebben geleid. In de cultfilm ‘The Big Lebowski’ (Joel en Ethan Coen, 1998) houdt Walter op een duin een blik vast met daarin de as van Donny. Hij leegt ’m, maar heeft wind tegen. The Dude staat achter ’m en krijgt de hele meuk in zijn baard.

Lees verder na de advertentie

Nu is haar asbus leeg en voelen we ons verweesd. Maar we zijn niet alleen, we hebben elkaar

Zo’n scène willen we voorkomen, dus lopen we terug richting vasteland, ook omdat verderop een havenmeester in zijn hok zit en ons in de gaten houdt. Of hij dat ook echt doet weten we niet, maar met onze gezagsgetrouwe inborst is de aanwezigheid van een man in een hok met epauletten op de schouders al genoeg. Daarbij komt dat onze moeder ons niet veel geld naliet, het zou toch zonde zijn als ook dat muizenhapje ons in de vorm van een boete wordt ontnomen. As dient óp zee te worden verstrooid, niet áán zee.

Entertainment We rijden naar het bos en vinden een veldje waar we de bus mogen legen. De wind huilt door de bomen, soms sterft het geluid bijna uit, dan is het weer alomtegenwoordig. Ik heb nog nooit zoiets gehoord, ben zo onder de indruk dat ik moet gaan zitten. De grond is natter dan ik dacht, het vocht kruipt door mijn kontzakken. Het is alsof we ons in een voorportaal begeven van de dood, zonder dat we zelf door de deur hoeven. Onze moeder mag al wel naar binnen. Na allerlei woorden te hebben gewikt, gewogen en afgeschoten, zeggen we uiteindelijk toch iets hardop. Dat we van onze moeder houden en haar rust gunnen, want het was altijd zo druk in haar hoofd. In mijn hoofd is het ook altijd spitsuur, het is me als een fakkel doorgegeven. Ik zeg nog iets, maar het is zelfs voor mezelf onverstaanbaar vanwege het gewoeeeee van de wind. Het is fijn om overstemd te worden, me klein te voelen. Ook bij mijn broer en zus voel ik me klein, ik ben de jongste. Mijn broer is de oudste en de rustigste, mijn zus de nuchterste en ik hang een beetje de pias uit. Dit zijn onze rollen, maar heel vaak gaan we buiten het script, zit mijn broer op de praatstoel of wordt mijn zus emotioneel. Of ik doe een keer serieus. Ik veranderde in een pias toen mijn ouders op een ochtend zo erg ruzie maakten dat het leek alsof mijn vader mijn moeder zou vermoorden. Door zijn gescheld en gevloek werd een ballon in mijn buik opgeblazen, steeds harder. Ik stripte tot mijn onderbroek, trok een zwarte maillot aan en hees die op tot onder mijn oksels. Rende naar de woonkamer en danste als een malle de cancan. Mijn benen zwaaiden naar links en naar rechts, ik joelde en jodelde en het hielp, mijn vader stopte met schelden en vloeken, mijn moeder nam me in haar armen. Die dag leerde ik wat een beetje entertainment kan doen.