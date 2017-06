Met bezoek aan Vaticaan is voor Oranjes de cirkel rond

“Het is de harde werkelijkheid dat aan de zuidgrens van Europa dagelijks vluchtelingen na een mensonterende reis aankomen. Ik wilde persoonlijk kennis nemen van hoe men in Sicilië omgaat met de migrantenstroom”, zo zei hij vandaag na afloop van zijn staatsbezoek aan Italië en Vaticaanstad.

Het kan zijn dat in Nederland al twee keer een formatiepoging op dit onderwerp is afgebroken en dit een gevoelig onderwerp is, maar volgens de koning was het aansnijden van dit vraagstuk onvermijdelijk. “De opvang van vluchtelingen is in Italië bij iedereen onderwerp nummer één. Als je daarvoor je ogen voor sluit, dan kun je nauwelijks meer spreken van een serieus staatsbezoek. Dan kun je geen enkel staatsbezoek meer brengen.”

Dat de koning woensdag sprak met de burgemeester van Palermo die vindt dat elke migrant het recht heeft om in Europa te leven, wil nog niet zeggen dat hij dat beleid ondersteunt. “Dat is zijn mening en die van zijn wethouder, niet die van mij”, zo zei Willem-Alexander. “Ik wilde de burgemeester mijn dank overbrengen voor de bevolking van Palermo die zo hun best doet om vluchtelingen op een humane wijze op te vangen.”

Koningin Maxima bezoekt het Design Museum Triennale tijdens de laatste dag van het staatsbezoek aan Italie. © ANP

Zelf vond hij dat hij en koningin Máxima de afgelopen dagen op een ‘uitgebalanceerde manier’ het vraagstuk hadden benaderd. Zij spraken met hulpverleners, maar ook met politie en justitie. “De zuidgrens van Italië is de zuidgrens van Europa en dat gaat Nederland dus aan. Het is belangrijk dat we samenwerken met de Italianen om die verschrikkelijke criminele bendes die achter de mensensmokkel zitten, hard aan te pakken. Europa moet een eind maken aan hun verdienmodel.”

Behalve aan Italië bracht het koninklijk paar deze week tevens een officieel staatsbezoek aan het Vaticaan. Dat hij het eerste Nederlandse staatshoofd was dat aan de Heilige Stoel een bezoek bracht vond hij ‘heel bijzonder’. Hij wekte de indruk geen moment te hebben overwogen om, net als zijn moeder Beatrix in 1985, een gewoon bezoek af te leggen bij het hoofd van de katholieke kerk,

Willem-Alexander wees erop dat het officiële staatsbezoek de hoogste protocollaire vorm is om met een andere staat te spreken. De tijden zijn veranderd, dat is evident, zo zei hij. Er is niet meer die religieuze strijd en gevoeligheid die dat verhindert. “Als je de mogelijkheid hebt om op het hoogste niveau met elkaar samen te werken, dan moet je dat aanpakken.”

Koningin maxima en Koning Willem-Alexander met Paus Franciscus. © Photo News

De koning gaf aan dat hij met de paus over verschillende onderwerpen heeft gesproken zoals klimaatverandering, bestrijding van armoede en bevorderen van vrede. Het Vaticaan is misschien een kleine staat, maar de ‘soft power’ die het staatje heeft, mag niet worden onderschat. “De katholieke kerk heeft 1,2 miljard gelovigen. Die vormen een gigantisch netwerk dat over veel informatie en kennis beschikt. Kennis die onze non-gouvernementele organisaties die ook actief zijn in dat veld heel goed kunnen gebruiken.”

Dat hij op dezelfde dag de bevelhebberstaf die wordt toegeschreven aan Willem van Oranje kreeg overhandigd, maakte volgens hem ‘de cirkel rond’. Hij vond dat daarmee de religieuze strijd die vanaf de zestiende eeuw de Nederlanden en het katholieke geloof met elkaar uitvochten, is bijgelegd. “Ik zie die staf als een symbool van verzoening.”

