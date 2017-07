Met 'als beste getest' is talig niks mis

De twijfel vindt zijn oorsprong in het feit dat je per ongeluk leest dat iets al het beste is voordat de test is afgerond, maar de taalvorm 'als beste getest' is juist bedoeld om het resultaat van een test uit te drukken.

Dit betekenisverschil is het verschil tussen gelijktijdigheid en resultaat. Sommige werkwoorden zijn resultatief (bijvoorbeeld 'als eerste geëindigd, als beste beoordeeld'), andere zijn dat niet ('als eerste meegedaan, als beste begonnen'). Bij de eerste groep werkwoorden heeft 'als beste' betrekking op het resultaat, bij de tweede groep is iets al het beste tijdens de actie.

Sommige werkwoorden laten beide betekenissen toe. Als je zegt 'Ik heb als oudste de Vierdaagse gewandeld', dan kan die zin betekenen dat je de oudste deelnemer bent die de wandeltocht heeft uitgelopen (resultaat), maar het kan ook zijn dat je bedoelt dat je de oudste van een gezelschap bent en in die hoedanigheid meegelopen hebt (gelijktijdigheid).

Het woord 'testen' lijkt in de eerste categorie te vallen: de betekenis is bij uitstek resultatief (een test heeft altijd een uitkomst), dus er zit een zekere logica achter 'als beste getest'.

Waarom protesteert bij sommigen dan toch het taalgevoel? Waarschijnlijk de verlammende vrees dat iets wat je verkeerd zou kunnen lezen altijd fout is.

