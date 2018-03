Met alleen een schoolklasje is het tekort aan buschauffeurs nog niet verholpen

De opleiding wordt aangeboden door het Gemeentelijk Vervoerbedrijf van Amsterdam (GVB), ov-bedrijf Connexxion en ROC Twente. De twee ov-bedrijven hopen zo het dreigende tekort aan buschauffeurs in de nabije toekomst het hoofd bieden.

De opleiding duurt een jaar. Leerlingen krijgen onmiddellijk een contract van 20 uur per week. Als ze de eindstreep halen, krijgen ze een vast dienstverband. Ousainou Touray (29), een van de leerlingen, kijkt daar al naar uit. Hij werkte vroeger als desktop publisher met verschillende flex-contractjes. “Maar je wordt ouder, en je hebt meer verantwoordelijkheden in het leven”, zegt Touray. “Ik heb een vriendin en we verwachten binnenkort een kleintje.”

De opleiding ‘Chauffeur Openbaar Vervoer’ wordt verzorgd door ROC Twente. Het is een reguliere mbo-opleiding, deels betaald door de werkgever. Leerlingen die de opleiding niet afronden, worden gevraagd hun studiekosten terug te betalen. Dat geldt ook voor geslaagde leerlingen die GVB of Connexxion binnen drie jaar verlaten, zegt een woordvoerder van Connexxion.

Zin

Ook Achraf Abouri (24) heeft zin in de opleiding. Zijn ouders werken allebei bij het GVB. “Mijn moeder is tramconducteur en mijn vader buschauffeur. Als kind reed ik vaak met mijn vader of moeder mee. Ik vond het als klein jochie hartstikke leuk mijn vader in een grote bus te zien. Ik wilde toen al graag zelf achter het stuur zitten, maar dat kon natuurlijk nog niet. Nu ik volwassen ben kan ik die stap eindelijk nemen. Het lijkt me heel leuk mensen van A naar B te brengen. Ik ben graag onder mensen van verschillende culturen. Ik vind dat heel mooi.”

Het is de eerste keer dat het GVB zulke leerwerkplekken aanbiedt. Andere ov-bedrijven gingen het GVB daar al in voor. Dreigende tekorten aan chauffeurs spelen daarbij een rol. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er eind 2017 26.000 bus- en tramchauffeurs. Ruim 40 procent daarvan was 55 jaar of ouder. Connexxion voorspelt dat de komende tien jaar 35 tot 40 procent van de chauffeurs met pensioen gaat.

Het GVB heeft die tekorten nog niet, maar merkt wel dat het steeds lastiger wordt om nieuwe buschauffeurs te werven. Bovendien moeten er in 2019 meer bussen gaan rijden, ter vervanging van sneltrams op de huidige Amstelveenlijn in Amsterdam.