Met agressieve stijl heeft Le Pen vooral zichzelf

Marine Le Pen (48) heeft een wonder nodig om vandaag tot president van Frankrijk te worden verkozen. Ze staat mijlenver achter op haar sociaal-liberale rivaal Emmanuel Macron (39), die haar in de laatste peilingen met 62 tegen 38 procent verslaat. Het gat tussen de finalisten was twee weken geleden al fors, na de eerste ronde van de verkiezingen. Maar door Le Pens agressieve uithalen is het nog groter geworden.

De presidentskandidate van het Front National koos de afgelopen weken voor de harde confrontatie. Ze viel Macron op de man aan en probeerde hem met insinuaties en verdachtmakingen kapot te krijgen. Zo zette ze hem weg als 'de bankier van Rothschild', als globalistische islamistenknuffelaar en als erfgenaam van de impopulaire linkse president Hollande.

Maar met die strategie heeft Le Pen eerder zichzelf dan Macron geschaad. De steun onder haar aanhang brokkelt af, vooral sinds het tv-debat van woensdag, waarin ze volgens velen niet alleen erg vilein, maar ook wankel en ronduit leugenachtig overkwam. Haar imago van 'het redelijke alternatief', waar ze de jarenlang onvermoeibaar aan heeft gewerkt, deed ze met haar gevit weer voor een groot deel teniet.

Macron behield daarentegen zijn kalmte. Met ingehouden woede wees hij op de inconsequenties in Le Pens plannen en op de gebrekkige onderbouwing. Hij zette de populiste ook weg als ondeskundig en als priesteres van angst en haat. Maar bovenal probeerde Macron zijn eigen verkiezingsprogramma te verdedigen. Hij wil dat mensen hem kiezen vanwege de inhoud, niet alleen om Le Pen en het Front National buiten de deur te houden.

Geen water bij de wijn voor Macron Hij zwakte zijn liberale programma opzettelijk niet af, al had hij met wat water bij de wijn veel kiezers van de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon kunnen binnenhalen. Ook aan conservatief-rechts weigerde hij toezeggingen. Zo handhaaft hij zijn plan om lesbische stellen toegang te geven tot ivf, ook al jaagt hij daarmee veel christelijke conservatieven in de armen van Le Pen. De rechtse krant Le Figaro noemde Le Pen deze week 'de kandidaat van de verontwaardiging', en Macron 'die van de oplossingen'. De tegenstelling kwam duidelijk aan het licht in Amiens, in een Whirlpool-fabriek die naar een land met lagere lonen dreigt te verhuizen. Le Pen nam er vorige week selfies met boze arbeiders, onder de belofte dat zij alles bij het oude zal laten. Macron probeerde diezelfde mensen 's middags uit te leggen dat sommige fabrieken nu eenmaal sluiten en dat je dan moet zorgen voor vervangende bedrijvigheid. Hij waagde zich in het hol van de leeuw en verliet het terrein met een verzoenende handdruk. Macron zal als president een flinke dobber krijgen aan de vakbonden Het was een voorproefje van wat Macron de komende vijf jaar te wachten staat als hij president wordt. Hij zal er dan een flinke dobber aan krijgen om de vakbonden te overtuigen van de economische hervormingen waarmee hij de hoge werkloosheid wil bestrijden. Voor die agenda heeft hij ook een politieke meerderheid nodig. Daarom zal hij bij de parlementsverkiezingen van komende maand breed proberen te oogsten in het politieke midden. Blijft zijn nieuwe, pragmatische centrumbeweging 'En Marche!' te klein, dan wil Macron zijn beleid desnoods per presidentieel decreet doordrukken - daarme neemt hij het risico dat hij een groot deel van de Fransen direct tegen zich in het harnas jaagt.

