Met aankoop ANP is John de Mol op weg naar 'Berlusconi-achtig imperium'

John de Mol is de nieuwe eigenaar van het persbureau ANP. Gisteren maakte zijn mediabedrijf Talpa bekend dat het alle aandelen van het Nederlandse persbureau overneemt van Vereniging Veronica, die de afgelopen acht jaar ANP onder zijn hoede had.

Lees verder na de advertentie

Het ANP, dat nieuwsberichten, persfoto’s en filmmateriaal levert aan onder andere website Nu.nl, de Nos en de Persgroep-kranten zoals Trouw, was sinds 2010 eigendom van de Vereniging Veronica, een ideële stichting die losstaat van tv-zender Veronica. Die behoorde overigens al tot het imperium van De Mol, net als televisiezenders SBS6, SBS 9 en Net 5, radiostations als 538 en Sky Radio, en diverse onlinemerken. Onlangs strandde zijn poging om met De Telegraaf ook een krant in bezit te krijgen.

Maar nu staat het bedrijf van De Mol in één klap in verbinding met meerdere kranten, via het ANP, het persbureau dat zo’n beetje alle mediamerken in Nederland bedient.

Waarom doet De Mol dit? De mediamagnaat is al een poos bezig om in Nederland ‘een haast Berlusconi-achtig media-imperium’ op te bouwen, in de woorden van mediawetenschapper Mark Deuze (UvA). “Zijn idee: het aanbieden van dezelfde content op alle kanalen." Print, online, tv, radio. Die brede inzet heeft commerciële meerwaarde: adverteerders hoeven maar langs één loket om al hun waar op verschillende platformen aan te bieden. Met het ANP kan Talpa al die platformen versterken. Nadat De Mol bij de Telegraaf bakzeil haalde, heeft hij nu alsnog een brede nieuwsredactie in handen.

Is de onafhankelijkheid van het ANP nu in het geding? De nieuwsconsument hoeft niet bang te zijn dat hij de vingerafdrukken van De Mol nu plots overal gaat tegenkomen, meent Deuze en ook zijn Leidse collega Alexander Pleijter: “De kracht van het ANP is de onafhankelijkheid. Als daaraan wordt getornd, is het snel afgelopen met het ANP.” ANP-hoofdredacteur Marcel van Lingen benadrukt dat die onafhankelijkheid gewaarborgd is, onder andere door het redactiestatuut. De ondernemingsraad en de redactieraad staan achter de overname. Volgens Van Lingen maakt de investering van Talpa het mogelijk de kwaliteitspers in Nederland optimaal te blijven bedienen.