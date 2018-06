Messi's WK-droom wordt zo langzamerhand een nachtmerrie

Maar Messi, die zondag 31 jaar oud wordt, zag de door hem zo gewenste trofee donderdagavond uit het zicht verdwijnen. Argentinië, dat in de eerste wedstrijd niet verder was gekomen dan een gelijkspel tegen IJsland (1-1), verloor op ontluisterende wijze van Kroatië (0-3).

Lees verder na de advertentie

In Nizjni Novgorod, gelegen in het Russische binnenland, voltrok zich een pijnlijke exercitie voor Messi en Argentinië. Machteloos en ongeïnspireerd oogde het elftal van bondscoach Sampaoli. Terwijl de verwachtingen zo hooggespannen waren. Alle ogen richtten zich op Messi, die tegen IJsland had verzuimd te scoren uit een strafschop en beterschap had beloofd voor de tweede groepswedstrijd. Maar Messi maakt het andermaal niet waar. Het spel voltrok zich grotendeels om hem heen. Alsof hij toeschouwer was bij de executie van zijn eigen droom. Messi zag dat er veel (kleine) overtredingen waren, veel foute passes en dat het bij zijn landgenoten ontbrak aan creativiteit.

Het was zijn droom om Diego Maradona, die zijn land in 1986 wereldkampioen maakte, op te volgen in Rusland

Na de pauze probeerde Messi het spel geforceerd naar zich toe te trekken. Hij kwam de bal op de meest ondenkbare plekken ophalen, probeerde soms op eigen houtje te soleren door de Kroatische defensie maar slaagde daarin nooit. Kroatië, dat in de eerste wedstrijd te sterk was voor Nigeria (2-0) en zich door de overwinning op Argentinië plaatste voor de volgende ronde, beschikte over spelers (Modric en Rakitic) die wél leveren als er iets van ze gevraagd wordt. De twee beslisten het duel in de tweede helft, nadat Rebic kort na rust een blunder van de Argentijnse doelman Caballero genadeloos had afgestraft.

Modric (bekeken afstandschot) en Rakitic, die de Argentijnse pijn in de blessuretijd verergerde door een omsingeling af te ronden, zorgden voor een Argentijnse afgang in Nizjni Novgorod (3-0).

Sampaoli zag het hoofdschuddend aan. Ook hem kan de ondergang van Argentinië aangerekend worden. Sampaoli, een coach met een liefde voor pressie en aanvallend, attractief voetbal, verzuimde om met erkende doelpuntenmakers als Di Maria, Higuain en Dybala te starten tegen Kroatië. Higuain en Dybala kwamen nog wel het veld in, maar de Argentijnse missie leek toen al gedoemd te mislukken. Alleen Pérez, op het laatste moment opgeroepen door bondscoach Sampaoli, kreeg voor de pauze een oplegde kans, maar hij schoot de bal naast het lege doel. Na de mutaties was alleen Meza nog dichtbij een Argentijnse treffer.

Lees verder na onderstaande afbeelding.

Messi baalt na de zoveelste tegentreffer. © AP

En Messi? Die kon zich pijnlijk genoeg niet onttrekken aan de Argentijnse malaise. Hij beleefde een martelgang in de Russische binnenlanden. Alsof hij er al weinig heil in zag, keek hij vooraf somber, aan zijn hoofd wrijvend richting de grond terwijl het Argentijnse volkslied klonk.

Als IJsland, dat het vrijdag opneemt tegen Nigeria, het tweede groepsduel wint, dan is de kans groot dat het land zich naast Kroatië voegt als overlever van groep D.

Messi’s droom zal daarmee voorgoed eindigen in een nachtmerrie. Het was zijn droom om Diego Maradona, die zijn land in 1986 wereldkampioen maakte (en donderdagavond hartstochtelijke meeleefde), op te volgen in Rusland.

Maar zoals Messi het veld in Nizjni Novgorod had betreden, zo ging hij er ook weer van af; met zijn ogen gericht naar de grond en een hand wrijvend over zijn voorhoofd. Alsof het diepere besef er meteen al was. De wereldtitel zal Messi waarschijnlijk nooit winnen.