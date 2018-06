Messi houdt zijn droom om wereldkampioen te worden in leven

Er vielen tranen. Van geluk. Van opluchting. En vooral ook van blijdschap. Want Argentinië, dat na een gelijkspel tegen IJsland (1-1) en een nederlaag tegen Kroatië (3-0) op de rand van uitschakeling stond op het WK voetbal in Rusland, richtte zich vanavond in Sint-Petersburg op tegen Nigeria (2-1). Daarmee plaatste het zich voor de achtste finale tegen Frankrijk (zaterdagmiddag in Kazan, 16.00 uur).

De winnende treffer, twee minuten voor tijd gemaakt door de Argentijnse verdediger Rojo, paste als klapstuk bij een wederom intense voetbalavond, waarbij Messi zijn droom om wereldkampioen te worden ternauwernood in leven hield. De opluchting van Messi viel van zijn gezicht af te scheppen na een memorabele voetbalavond.

En dat viel enigszins te begrijpen. Argentinië kende een rumoerige aanloop naar de cruciale laatste poulewedstrijd. Het was zelfs even de vraag of bondscoach Sampaoli na het verlies tegen Kroatië per direct vervangen moest worden. Aanvoerder Mascherano ontkende een spelersopstand. Sampaoli werd naar eigen zeggen neergezet als een crimineel in Argentinië (45 miljoen inwoners).

Sampaoli had zijn maatregelen getroffen in wat een alles-of-niets-poging genoemd mocht worden. Doelman Caballero, die tegen Kroatië opzichtig in de fout was gegaan, werd vervangen door debutant Armani. Ook spits Agüero zat op de bank. In zijn plaats verscheen Higuain.

Slotduel Maar het belangrijkste was de systeemwijziging in het beslissende slotduel. Tegen Kroatië hanteerde Sampaoli nog een tactiek met drie verdedigers, maar in het duel met Nigeria besloot hij weer over te gaan op een viermansdefensie, onder wie ook de Ajacied Tagliafico. Diego Maradona keek vervolgens vol ongeloof naar de hemel. Argentinië leeft nog Dat pakte goed uit. Argentinië speelde dynamischer, zette collectief druk bij balverlies en oogde geïnspireerder. Banega, een andere joker van Sampaoli, verstuurde na een kwartier een prachtige dieptepass naar Messi, die even zo fraai aannam en de bal achter de Nigeriaanse doelman Uzoho werkte. Messi leek daarmee de schroom van zich af te werpen. Hij was actiever, voelde zich op rechts meer op zijn plek dan in de drukte van het centrum en zorgde voor meer dreiging. Na een half uur, toen Di Maria bij een uitbraak was gevloerd, kregen de Argentijnen een vrije trap aan de rand van het strafschopgebied. Messi schoot daaruit op de paal. Argentinië speelde met iets meer kleur op de wangen. Alleen Mascherano, de beoogde regisseur van Argentinië, viel uit de toon met veelvuldig balverlies. De Argentijnse record-international zorgde ervoor dat het duel in de tweede helft kantelde. Hij vergreep zich in het strafschopgebied aan Balogun, waarna de Turkse arbiter Cakir niets anders kon doen dan een strafschop toekennen aan Nigeria. Die werd benut door Moses: 1-1. Nigeria, met de geboren Haarlemmer Troost-Ekong in de basis, mocht daarna protesteren over diezelfde Cakir, die een handsbal van Rojo (ook na het zien van de beelden) niet bestrafte met een penalty. De verliezend WK-finalist van vier jaar geleden ontsnapte daarmee. Diezelfde Rojo - nadat de Nigeriaanse invaller Inghalo een opgelegde kans had gemist - besliste het duel daarna na een gave voorzet van invaller Pavon. Diego Maradona keek vervolgens vol ongeloof naar de hemel. Argentinië leeft nog.