Messentrekker noemde Finnen ongelovigen

De Finse overheid is flink bedrogen door de Marokkaanse asielzoeker die twee mensen doodstak en er acht verwondde. De man had de autoriteiten verteld dat hij minderjarig was en Abderrahman Mechkah heette. Allebei gelogen, denkt de recherche nu. Tot die conclusie komt ook de Finse nationale omroep YLE, die sprak met bewoners uit het asielzoekerscentrum waar de man verbleef.

De aanslag in Turku, aan de Finse zuidkust, werd de afgelopen dagen overschaduwd door de grotere terreurdaden in Spanje. De steekpartij leek eerst slechts het werk van een eenling, maar gaandeweg blijkt dat er toch een netwerk achter zat. De Finse politie arresteerde gisteren opnieuw twee verdachten, nadat er eerder al vier waren vastgezet.

Minderjarig

De zogenaamde Mechkah arriveerde in december 2016 in Finland, nadat hij eerder maanden in Duitsland had verbleven. Omdat hij zei dat hij 17 was, kwam hij in een opvang voor minderjarigen. Zes maanden later, toen hij volgens de opgegeven geboortedatum 18 werd, ging hij naar een afdeling voor volwassenen.

Volgens de medebewoners sprak de man over Finnen als 'ongelovigen' en vroeg hij tips om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Hij schepte op over het feit dat hij een valse naam en leeftijd had opgegeven. Andere asielzoekers vertelden dat hij bij aankomst al boven de 20 jaar was. Duitse media voegen nog toe dat de man ook in Duitsland diverse identiteiten had gebruikt en mensen had aangevallen.

'Mechkah' luisterde op zijn mobieltje naar zowel radicale preken als hiphop. Hij beweerde volgens de omroep YLE dat hij in Marokko al eens iemand had gedood. Als hij boos werd, riep hij dreigend dat hij in Finland opnieuw slachtoffers zou maken. Hij rookte vaak wiet met een groep van vijf Marokkaanse mannen, een aantal van hen is ook opgepakt. De groep had contact met een oudere Marokkaan van buitenaf. Die reed in een wit busje, had geld en beïnvloedde de jongeren. Dankzij hem kon 'Mechkah' dure kleding kopen, aldus omroep YLE - de jongeman zou zijn ingezet voor drugshandel.