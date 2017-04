Merken laten nog weinig los over herkomst kleding

Kledingbedrijven die goed antwoord kunnen geven op deze vraag, zorgen over het algemeen beter voor hun textielarbeiders, weet de organisatie.

Dat lukt de meeste kledingmerken echter nog niet. Prada, Mexx, Lacoste, s. Oliver en Ralph Lauren laten weinig los over hoe hun kleding wordt gemaakt. Fashion Revolution komt vandaag met een ranglijst van de honderd grootste merken en hun transparantie. Precies vier jaar nadat in Bangladesh de acht verdiepingen van de Rana Plaza kledingfabriek in nog geen twee minuten tijd instortten. Ruim duizend mensen kwamen om het leven en honderden arbeiders raakten gewond.

Veel beloftes volgden: de arbeidsomstandigheden en het minimumloon voor de naaisters zou omhoog gaan en kledingbedrijven zouden zich inzetten voor een veilige werkomgeving. Maar de meeste kledingmerken zijn nog steeds weinig transparant over de afkomst, weet Fashion Revolution.

Zelfs de grote bedrijven die best open zijn over hun werkwijze, zoals Reebok, Adidas, H&M, Gap, Puma, Marks & Spencer en Old Navy, hebben nog een lange weg te gaan. Geen enkel merk of bedrijf geeft inzicht in waar de grondstoffen precies vandaan komen.

Er zijn inmiddels wel al 32 bedrijven, waaronder Benetton, C&A, Esprit, Gak, Marks & Spencer, North Face en Timberland, die melden met welke fabrieken ze werken. Dat waren er een jaar geleden nog maar vijf. "Kledingbedrijven zouden de hele productieketen van katoenplantage tot kassa transparant moeten maken", stelt Jos Cozijnsen van de Nederlandse tak van Fashion Revolution. "Als je een broek of jas koopt, heb je recht om te weten of je meebetaalt aan uitbuiting, schending van mensenrechten en milieuvervuiling."

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Rana Plaza is het deze week de 'Fashion Revolution week'; in meer dan honderd landen vinden activiteiten plaats, waarin opgeroepen wordt om de kledingindustrie transparanter te maken.

