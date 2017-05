Merkel wil dat luchtaanvallen op Jemen stoppen

"Wij gaan voor het door de Verenigde Naties geleide proces richting een diplomatieke oplossing", zei Merkel in Jeddah. "Wij geloven niet dat er een militaire oplossing voor dit conflict is." Volgens Merkel moet worden verhinderd dat de toch al straatarme bevolking van Jemen in een nog slechtere humanitaire situatie belandt.

Lees verder na de advertentie

Amnesty International waarschuwt dat in Sau­di-Arabië steeds vaker de mensenrechten worden geschonden

Onder leiding van Saudi-Arabië probeert de coalitie al twee jaar vergeefs Houthi-rebellen weg te jagen die het grootste deel van het land in handen hebben. Ook riep Merkel haar gastheren op meer vluchtelingen op te nemen uit landen waar vooral moslims wonen en meer bij te dragen aan humanitaire opvang.

Amnesty International waarschuwt dat in Saudi-Arabië steeds vaker de mensenrechten worden geschonden. "We zien een negatieve trend", zegt een woordvoerder van Amnesty. "Alle mensen die zich voor mensenrechten inzetten, zijn inmiddels in de gevangenis beland."

Amnesty riep Merkel op de mensenrechten ter sprake te brengen. Vrouwen worden nog steeds fors achtergesteld. Na Jeddah doet de bondskanselier de Verenigde Arabische Emiraten aan.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.