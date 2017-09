Merkel prijst EU-liefde van Macron

De twee liggen elkaar goed. Na zijn verkiezing tot president, in mei, bracht Macron zijn eerste buitenlandse bezoek aan Merkel. Het werd gisteren een warm weerzien, temeer omdat Macron deze week een vurige pro-EU-rede had gehouden die Merkel zeer aanstond. Hij stelde voor om de EU-lidstaten snel verder te laten integreren.

Merkel ziet op dat punt een ‘hoge mate van overeenstemming’ tussen Duitsland en Frankrijk, zei ze kort voor het diner met de EU-regeringsleiders.

Over Macrons idee om de vennootschapsbelasting in EU-landen gelijk te trekken en het faillissementsrecht te hervormen, was Merkel ook positief. Ze neemt deze punten mee bij de vorming van de nieuwe Duitse regering. Nog enthousiaster toonde zij zich over Macrons ideeën voor een gemeenschappelijk defensie- en migratiebeleid.

Merkel zweeg over zijn pleidooi voor een minister van financiën in de eurozone, iets wat in Duitsland gevoelig ligt.