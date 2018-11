Merkel pleit voor Europees leger en veiligheidsraad

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft een krachtig pleidooi gehouden voor een Europees leger en een Europese veiligheidsraad die snel beslissingen kan nemen over militaire interventies. Ze deed dat tijdens een toespraak voor het Europees Parlement in Straatsburg. Daar oogstte ze een staande ovatie, maar ook boegeroep en kreten als ‘rubbish’ (lariekoek) uit de extreme rechterflank.

“We zouden moeten werken aan een visie om op een dag een echt Europees leger op te richten”, aldus Merkel. Dat leger zal wat haar betreft niet concurreren met de trans-Atlantische verdragsorganisatie Navo, maar er juist een aanvulling op moeten zijn.

Merkels voorgangers Kohl en Schröder hebben ook wel eens voor een Europees leger gepleit. Serieus werden de plannen nooit. Maar met een Amerikaanse regering die zich in toenemende mate afkeert van Europa – een trend die werd ingezet onder president Obama en door opvolger Trump in de turbo is gezet – is de vrijblijvendheid ervanaf.

Hervorming

Met haar oproep schaart Merkel zich achter de Franse president Macron, die zich vorige week voor een zelfstandige Europese militaire macht uitsprak. Dat zette kwaad bloed bij Trump. Na een eerste schimpscheut eind vorige week liet de president gisteren een ware twitter-kanonnade los op Macron. De berichtjes gingen onder meer over de bijna-nederlagen die Frankrijk in de twee wereldoorlogen heeft geleden tegen Duitsland, over de Franse wijnindustrie en over de lage waarderingscijfers voor Macron.

Met Merkels steun aan Macrons legerpleidooi staat dit onderwerp in ieder geval weer op de agenda, al blijft de kwestie gevoelig liggen in veel andere EU-landen. Critici wezen er na Merkels toespraak ook op dat de bondskanselier weliswaar ambitieuze dingen zei op militair gebied, maar nauwelijks inging een ander stokpaardje van Macron: hervorming van de eurozone.

In het begrotingsconflict tussen Brussel en Rome steunde de bondskanselier juist het optreden van de Europese Commissie, die de regels strikt wil handhaven. “Wij willen Italië de hand reiken”, zei Merkel. “Maar we hebben die regels samen met Italië afgesproken. Dus we kunnen nu niet opeens zeggen dat ze ons niks meer kunnen schelen.”

De bondskanselier was de twaalfde regeringsleider die dit jaar het Europees Parlement toesprak over de toekomst van de EU. ‘Solidariteit’ was het sleutelwoord van haar toespraak. Ook in de migratiediscussie deed ze een nieuwe oproep om tot een gezamenlijke oplossing te komen waaraan elk land evenredig bijdraagt.

Aan het eind van het debat, waarin Europarlementariërs het met regelmaat hadden over Merkels beslissing in 2015 om onder het motto ‘Wir schaffen das’ ruim een miljoen migranten op te vangen, wilde ze nog wel iets rechtzetten. Want hoe is het destijds gegaan? “De Hongaarse premier Orbán had een groot probleem met grote aantallen migranten en vroeg de Oostenrijkse bondskanselier Faymann om hulp. Die vroeg vervolgens mij om hulp. We zijn Hongarije te hulp geschoten. Dat het anders wordt voorgesteld, vind ik curieus.”