Merkel en Poetin hebben een gesprek, maar makkelijk is het niet

Het was geen makkelijk gesprek in Poetins zuidelijke residentie in Sotsji. Maar, concludeerde Merkel, “we kunnen van ieder gesprek leren”.

Lees verder na de advertentie

De formele aanleiding voor het bezoek was de voorbereiding van de G20-top, die in juli zal plaatsvinden in Hamburg. Poetin zei dat hij Merkel erkentelijk was voor haar komst naar Sotsji en benadrukte dat de twee ‘voortdurend contact’ hebben over de situatie in Oost-Oekraïne.

Merkel sprak in Sotsji haar teleurstelling uit over het gebrek aan vooruitgang in Oekraïne. Van de in de Wit-Russische hoofdstad Minsk gemaakte afspraken is vrijwel niets terechtgekomen, wat betekent dat intrekking of afzwakking van Europese sancties tegen Rusland voorlopig niet aan de orde is.

Merkel sprak in Sotsji haar teleurstelling uit over het gebrek aan vooruitgang in Oekraïne

“We zouden natuurlijk willen bereiken, dat we de sancties zouden kunnen intrekken als de akkoorden van Minsk zijn nagekomen”, aldus Merkel. Ze deed een klemmend beroep op Poetin om ‘al het mogelijke’ te doen om een staakt-het-vuren te bereiken en te handhaven.

Daaruit spreekt Merkels overtuiging dat Moskou directe invloed heeft op de pro-Russische rebellen in Oost-Oekraïne en daarmee op de situatie aan het front, iets dat Rusland steeds ontkent. Volgens Moskou gaat het om een intern Oekraïens conflict. Ook in Sotsji onderstreepte Poetin nogmaals, dat het geweld in Oost-Oekraïne het resultaat is “van een staatsgreep, een ongrondwettelijke machtswisseling in Kiev”. Merkel hield Poetin voor dat zij van mening verschilden over de oorzaken van dit conflict.

Merkel vroeg Poetin ook om aandacht voor het lot van homo’s in Tsjetsjenië, na berichten in de Russische pers over massale vervolging en meerdere moorden, en toonde zich bezorgd over het recente verbod van de Jehova’s Getuigen in Rusland.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.