Mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo doodziek vrijgelaten

De advocaat van de mensenrechtenactivist maakte maandag bekend dat Liu een vergevorderde vorm van leverkanker heeft. Daarvoor wordt hij nu behandeld in een ziekenhuis in Shenyang. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt echter niets over de situatie te weten. Ook het ziekenhuis waar Liu zou liggen, kan niets bevestigen tegenover persbureau Reuters, maar mensenrechtenorganisatie Amnesty International bevestigt de vrijlating van Liu wel in een tweet.

Nobelprijs voor de Vrede In 2010 kreeg Liu de Nobelprijs voor de Vrede. Hij had meegeschreven aan de zogeheten 'Charter 08', een petitie voor politieke hervorming in China. In de petitie wordt onder andere opgeroepen tot een nieuwe grondwet die mensenrechten beschermt en met meer democratische waarden. Het was voor het eerst dat de Nobelprijs en de bijbehorende geldprijs van een miljoen euro niet werden uitgereikt Mede daarom, en voor zijn jarenlange inzet voor meer democratie in China, kreeg Liu de Nobelprijs voor de Vrede. Tot woede van de Chinese regering. Die veroordeelde Liu in 2009 tot een gevangenisstraf van elf jaar wegens het 'aanzetten tot omverwerping van de staat', een uitzonderlijk lange straf. Nadat bekend werd dat Liu de Nobelprijs gewonnen had, verdwenen sites over de Nobelprijs van het Chinese internet. Live-uitzendingen van CNN en BBC gingen op zwart. Een woordvoerder van de Chinese regering noemde de nominatie van Liu 'blasfemie'. Bij de ceremonie in Noorwegen bleef zijn stoel dan ook leeg. Liu zat vast, zijn familie en advocaten mochten het land niet verlaten om de prijs namens hem in ontvangst te nemen. Het was voor het eerst dat de Nobelprijs en de bijbehorende geldprijs van een miljoen euro niet werden uitgereikt.

Verzet Internationaal was de verontwaardiging groot, maar ook in eigen land groeide het verzet tegen Liu's arrestatie. Ook Chinese intellectuelen zetten hun handtekening onder de petitie, oudgedienden van de Communistische Partij pleitten voor Liu's vrijlating. Het wordt tijd Xia met haar doodzieke man te herenigen Patrick Poon, Amnesty International Maar Peking gaf niet toe. De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Liu zorgde ervoor dat China de diplomatieke relaties met Noorwegen bevroor. Die banden werden vorig jaar weer hersteld. Maar nu is Liu dus vrij, zij het ernstig ziek. Het Noorse Nobelcomité bekritiseert de Chinese regering in een verklaring. "Het comité is blij dat Liu Xiaobo vrij is, maar betreurt het ten zeerste dat er een ernstige ziekte voor nodig was om hem vrij te laten. Hij is bestraft voor het uiten van zijn mening en had nooit vast mogen zitten." Het comité benadrukt dat de uitnodiging voor Liu om naar Noorwegen te komen nog steeds staat. Amnesty-onderzoeker Patrick Poon roept de Chinese overheid nu via Twitter op de vrouw van Xiaobo, Liu Xia, haar vrijheid te gunnen. Zij wordt al sinds haar man de Nobelprijs kreeg onder huisarrest gehouden en lijdt aan depressies. "Het wordt tijd Xia met haar doodzieke man te herenigen."

