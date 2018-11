Mensenrechtenactivist Ana González (1925-2018) is nooit door haat verblind

Op de avond van 29 april 1976 kwamen haar zoons Manuel (22) en Louis (29) en haar drie maanden zwangere schoondochter Nalvia Alvarado (20) niet terug van hun werk. De kleinzoon van 2 jaar werd huilend in de buurt aangetroffen. Hij was op straat achtergelaten nadat de geheime politie (Dina) de drie had gearresteerd.

De volgende dag bleef Ana González thuis op haar andere kleinzoon passen, terwijl haar man op zoek ging naar de vermisten. Die beslissing redde haar het leven. Ook haar echtgenoot Manuel Recabarren zou ze nooit terugzien.

Met geduld ging Ana González voorop in de geweldloze strijd tegen het regime

Thuis werd een anoniem katttebelletje bezorgd: 'Ga naar de Vicaría de la Solidaridad'. Wie naar die mensenrechtenorganisatie van de katholieke kerk werd verwezen, wist genoeg. Chili leed onder de dictatuur van generaal Pinochet, die in 1973 na de rechtse militaire staatsgreep aan de macht was gekomen.

Geweldloze strijd Onder zeventien jaar schrikbewind ontvluchtten honderdduizenden het land, werden minstens 130.000 politieke tegenstanders gearresteerd en 28.000 gevangenen gemarteld. 3195 mensen werden vermoord of verdwenen spoorloos. Ana González was als tiener al actief lid van de Communistische Partij, waar ze in de jaren veertig haar man ontmoette. Haar zoons en schoondochter waren vanwege hun lidmaatschap ook doelwit van de oppressie. Ana González verdronk niet in haar tranen. Met geduld ging ze voorop in de geweldloze strijd tegen het regime. Ze was een van de oprichters van de AFDD, de vereniging van verwanten van verdwenen gevangenen. Met foto's van hun verlorenen op de borst demonstreerden de voornamelijk vrouwelijke leden in de straten van Santiago, gingen in hongerstaking en ketenden zich vast aan hekken van regeringsgebouwen. Met haar streven naar gerechtigheid werd González in Chili het symbool van de mensenrechten In 1977 reisde González naar de Pinochet-vriendelijke Verenigde Staten om de Verenigde Naties te doordringen van de schendingen van mensenrechten. Het werd haar korte tijd verboden terug te keren in Chili. Ook trachtte ze in Europa Amnesty International en het Vaticaan te doordringen van de ernst van de situatie. Toen in 1990 de democratie terugkeerde, bleef ze onvermoeibaar actievoeren. Waarbij opviel met hoeveel optimisme en humor ze dat deed. "Haat verblindt mij niet. Haat bederft me niet", zei ze in de televisiedocumentaire 'Quiero Llorar' (Ik wil huilen) die van haar werd gemaakt.