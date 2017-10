Mensen zijn net slakken die hun thuis de hele tijd meeslepen

Bij mij in de buurt, een nieuwbouwwijk die maar niet oud wil worden, zie ik steeds vaker bordjes met ‘Home’ voor het raam staan. Het is waarschijnlijk al tijden aan de gang, zonder dat ik het opmerkte, maar toen ik er eenmaal een had gezien, zag ik ze werkelijk overal. Eerst wekten die bordjes irritatie. Ik kon ze niet anders zien dan als opvolger van die rare op-en-neer-trapjes met kaarsen en van die twee gefiguurzaagde ganzen met strikjes om de nek. Bovendien word je er argwanend van: want waarom zou je er een bordje bij hangen als alles thuis inderdaad dikke mik is? Wordt de situatie binnen niet mooier voorgesteld dan ze is, is hier niet letterlijk sprake van window dressing?

Lees verder na de advertentie

Voor voorbijgangers slaat het Home-bordje nergens op, want het is hun thuis juist niet en voor degenen die er wonen is het helemaal onzinnig. Nee, dacht ik, die bordjes zijn er alleen maar om anderen de ogen uit te steken: “Wij hebben een heel fijn huis, lekker puh.”

'Bestemming bereikt' Nadat de eerste, nogal redeloze opwinding was weggeëbd, werd ik milder en begon meer begrip voor die bordjes te krijgen. Mij wordt de anonimiteit van onze buurt, die ik meestal als weldadig ervaar, ook weleens te veel. En die bestrijd ik ook op een kinderachtige manier, minstens zo kinderachtig als die Home-bordjes. Als ik in de auto terugrijd naar huis laat ik altijd het navigatiesysteem de route tot het einde voorzeggen, ook al is dat het laatste stuk totaal onnodig, dan weet ik immers zelf de weg wel. Maar de verleiding en behoefte zijn te groot. De vrouwelijke, moederlijke stem voelt vertrouwd als ik haar de bekende frases hoor opzeggen, tot ik uiteindelijk de auto onze straat in stuur en met ons huis in zicht haar de de verlossende woorden hoor zeggen: “Bestemming bereikt”. Als je je afvraagt waar je bent, dan bedoel je: waar bevind ik me ten opzichte van mijn thuis? Je hebt het navigatiesysteem weliswaar zelf ingesteld en dat ding doet alleen maar wat jij het opdraagt, maar toch: die woorden zijn balsem voor de ziel. Het is heerlijk je bestemming te bereiken - überhaupt een bestemming te hebben. De troost van de tomtom. Van buitenaf gezien is een huis vooral een dak boven je hoofd: veiligheid en beschutting. Voor de bewoners, voor degenen die thuis zijn, is het een honk, een anker. Zonder zouden ze zich verloren voelen. Een huis biedt onderdak en beschutting tegen de elementen, een thuis biedt houvast en zekerheid. “Geef me een vast punt”, zou Archimedes gezegd hebben, “en ik verplaats de aarde.” Behalve de ontdekker van de opwaartse kracht (‘Eureka!’) was Archimedes namelijk ook de ontdekker van de hefboom: met een kleine kracht en een grote beweging kun je een grote kracht uitoefenen, weliswaar over een kleine beweging, maar toch... Als je de boom maar lang genoeg maakt, kun je in principe alles optillen - als je ten minste een steunpunt hebt waarop de hefboom kan rusten. Een thuis is als het ware zo’n steunpunt. Thuis is het begin- en eindpunt van alle verkenningen, en het middelpunt. Thuis fungeert als ‘poolster’, als oriëntatiepunt: als je je afvraagt waar je bent, dan bedoel je: waar bevind ik me ten opzichte van mijn thuis? Dat je een thuis hebt, wil niet zeggen dat je altijd thuis blijft, integendeel: je kunt eropuit gaan en vervolgens thuiskomen. Zonder thuis zweef je doelloos rond, mét een thuis ben je werkelijk onderweg, heb je een bestemming. Geef me een thuis en ik kan de wereld over reizen.