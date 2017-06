Mensen uit islamitische landen komen alleen dankzij familie nog de VS binnen

Het Witte Huis maakte de richtlijnen gisteren bekend, nadat het Hooggerechtshof maandag een eerder inreisverbod van Trump deels toestond. Het hof draaide daarmee een beslissing terug van een lagere rechter, die de vergaande reisbeperking van tafel had geveegd.

Reizigers uit Syrië, Soedan, Somalië, Libië, Iran en Jemen mogen straks alleen nog naar de VS reizen als ze daar naaste familie hebben. Dan moet het gaan om een ouder, kind, echtgeno(o)t(e), broer, zus of schoonzoon of -dochter. De ontheffing geldt niet voor grootouders, kleinkinderen, ooms, tantes, zwagers, schoonzussen of verloofden.

Uitzonderingen

Een zakenrelatie of band met een onderwijsinstelling geeft alleen toegang tot de VS wanneer die 'formeel en gedocumenteerd' is. Bovendien moet die relatie zijn ontstaan tijdens het zakendoen of de opleiding zelf, en niet zijn bedacht om de regels te omzeilen. Een hotelreservering of huurauto telt niet, ook al is die betaald. Medewerkers van Amerikaanse consulaten kunnen wel uitzonderingen maken, als duidelijk is dat de aanvrager eerder 'belangrijke zakelijke of professionele verplichtingen' had in de VS.

Mensen die voor het ingaan van de nieuwe regels al een visum hadden kunnen gewoon nog naar de VS reizen. De nieuwe regels, die vannacht om twee uur Nederlandse tijd ingaan, gelden in eerste instantie voor negentig dagen en kunnen daarna verlengd worden.

Het eerdere inreisverbod, een verkiezingsbelofte van Trump, werd in februari ongeldig verklaard door de rechter. De nieuwe president zei de komst van terroristen naar de VS te willen stoppen, maar volgens critici blokkeerde hij de komst van moslims in het algemeen.

Het Hooggerechtshof liet maandag weten dat het in oktober definitief oordeelt over het verbod. Maar in de tussentijd, aldus het hof, 'mogen de regels niet toegepast worden tegen buitenlanders die een geloofwaardig beroep kunnen doen op een bona fide relatie met een persoon of instelling in de Verenigde Staten'.

Onze vluchten naar de VS worden normaal uitgevoerd Woordvoerder Emirates

Bij de invoering van het oorspronkelijke inreisverbod ontstond grote verwarring op luchthavens. De verwachting is nu dat de regels voor minder problemen zullen zorgen. "Onze vluchten naar de Verenigde Staten worden normaal uitgevoerd", zei een woordvoerder van Emirates, de grootste luchtvaartmaatschappij van het Midden-Oosten.

Actievoerders zijn wel van plan vanavond naar Amerikaanse vliegvelden te gaan om te zien of er mensen in de problemen komen door de nieuwe regels. Dat gebeurt onder meer op John F. Kennedy International Airport bij New York.