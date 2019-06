Menno Snel houdt vol: hij heeft het onderzoek naar de kinderopvang-kwestie niet belemmerd

De staatssecretaris staat onder steeds grotere politieke druk door de slepende kinderopvang-kwestie. In 2014 zette de Belastingdienst de toeslagen van honderden ouders stop vanwege vermoedens van fraude. Die beschuldiging bleek onterecht. Ouders kwamen in financiële problemen, hun protesten bij de fiscus bleken vruchteloos. Nog altijd wachten gedupeerden op een oplossing.

De staats­se­cre­ta­ris laat alle documenten opsporen om de Kamer alsnog goed op de hoogte te kunnen brengen

Snel heeft inmiddels twee keer excuses moeten aanbieden aan de ouders. Hij heeft ook toegegeven dat de Tweede Kamer onvolledig is geïnformeerd over de kwestie. De staatssecretaris laat daarom alle documenten in deze zaak opsporen om de Kamer alsnog goed op de hoogte te kunnen brengen.

Fiod Dat onderzoek, zo toonden deze krant en ‘RTL Nieuws’ deze week aan, is door het ministerie van financiën beperkt. De onderzoekers schreven op 2 oktober vorig jaar aan de staatssecretaris dat zij ‘mogelijkheden’ zien voor ‘verdere zoekacties'. Ze adviseerden onder andere om de computers van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) te raadplegen. ‘Moet hier ook in worden meegenomen', schreven de onderzoekers aan het ministerie. Een week later meldde Snel de Tweede Kamer dat hij opdracht heeft gegeven om alleen de systemen van de afdeling ‘Toeslagen’ van de Belastingdienst te doorzoeken op relevante informatie. Hij rept in die brief niet over het voorstel van de onderzoekers om ook bij de Fiod te rade te gaan.

Machtsmisbruik De Kamer wil opheldering over de zoveelste wending in deze zaak. De staatssecretaris weigerde er tijdens het debat uitgebreid op in te gaan. Snel liet het bij de verklaring dat de ‘aantijging’ dat hij zich heeft bemoeid met het onderzoek ‘echt onjuist’ is. “Ik heb niets belemmerd.” Hoe dit valt te rijmen met de bevindingen van ‘Trouw’ en ‘RTL Nieuws’ blijft onduidelijk. Snel wil eerst de negentig Kamervragen die over de kwestie zijn gesteld, schriftelijk beantwoorden. Daarna volgt een nieuw debat over de fouten met de kinderopvangtoeslag. De lucht is dus nog allerminst geklaard voor de staatssecretaris. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer liet zich woensdag ontvallen dat er sprake lijkt van ‘machtsmisbruik door de Belastingdienst'.

