Memphis Depay: Ik voel me relaxed, want ik voetbal voor God

Het is beslist geen alledaags interview met een voetballer. Memphis Depay (24) meldt zich in een heerlijk voorjaarszonnetje aan de rand van het trainingsveld in Zeist, waar het Nederlands elftal zich voorbereidt op de oefeninterlands tegen Slowakije (morgen, 20.45 uur) en Italië (maandag).

Depay oogt ontspannen. De eerste gedachte is dat het te maken heeft met zijn goede seizoen bij het Franse Olympique Lyon, waar hij met negentien doelpunten en dertien assists een belangrijk aandeel had in de kwalificatie voor de voorronde van de Champions League. Op de slotdag verzorgde Depay een cruciale hattrick tegen Nice.

Het zou ook te maken kunnen hebben met de rust die hij op het veld gevonden heeft. Bij Lyon speelt Depay in een vrije rol, wat hij als prettig ervaart. "In de jeugd (bij PSV, red.) heb ik altijd op nummer 10 gespeeld", vertelt hij. "Toen ik naar het eerste ging, werd ik naar de zijkant gezet, omdat ik technisch en snel was. Eigenlijk heb ik me toen als linksbuiten ontwikkeld. In het begin van dit seizoen speelde ik soms als linkermiddenvelder, maar dat ben ik niet. Ik ben juist gevaarlijk in de buurt van de goal."

Depay stopt zijn vingers in beide oren, wat hij ook doet als hij een doelpunt viert. 'Dat wordt uitgelegd als: hé, jullie moeten stil zijn, maar dat is het helemaal niet'

Genesis Alles veranderde toen Depay van bondscoach Ronald Koeman een vrije rol kreeg toegewezen in de vriendschappelijke interland tegen Portugal, eind maart. Zijn trainer bij Lyon, Bruno Génésio, zag dat en was meteen overtuigd. Depay rendeert het beste als hij vrijheid voelt. Maar de belangrijkste verandering? Dat is Depay zelf. "Ik heb mezelf beter leren kennen", zegt hij afgemeten. "Ik heb mijn rust gevonden in het geloof. Dat geeft me een andere kijk op het leven." Depay wijst om zich heen. Naar de bosrijke omgeving van Zeist en vooral naar boven, waar een strakblauwe hemel te zien is. "De dingen die ik zie, kan ik zelf ook niet beschrijven. Dat is God. Genesis, het eerste hoofdstuk uit de Bijbel - waarin je leest wat God voor ons gedaan heeft en hoe alles is begonnen - vind ik daarom ook zo mooi. Maar we zijn blind. Onze oren en ogen zijn dicht." Depay stopt demonstratief vingers in zijn beide oren, iets wat hij ook doet als hij tegenwoordig een doelpunt viert. "Dat wordt dan uitgelegd als: hé, jullie moeten stil zijn. Maar dat is het helemaal niet", benadrukt hij. "Ik geef aan dat ik me voor alles afsluit en wijs ook naar de lucht. Daarmee laat ik zien dat ik de Bijbel lees en in het woord van Jezus blijf leven. Daardoor maak ik me geen zorgen over wat de buitenwereld zegt. Ik ben daar doof en blind voor geworden."