Memoires Jean-Marie Le Pen: geen straf om te lezen

Jean-Marie Le Pen (89) heeft zijn memories gepubliceerd. De bejaarde extreem-rechtse leider zet de puntjes op de i, op geheel eigen wijze.

Hij blijft maar door het beeld lopen. Zijn dochter Marine bereidt een moeizame comeback voor na haar nederlaag bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Over een week begint een cruciaal partijcongres in de noordelijke stad Lille. Voor Le Pen is dit delicate moment dé gelegenheid om zijn boek uit te brengen.

Op die manier gaat er weer eens veel aandacht naar de in ongenade gevallen oprichter van het Front National. In 2013 probeerde men hem voor het eerst het zwijgen op te leggen. In een interview had Le Pen de Duitse bezetting van Frankrijk 'niet bijzonder onmenselijk' genoemd. Ook sprak hij over de noodzaak van een nauwe samenwerking met Rusland om de bedreigde 'blanke wereld' voor de ondergang te behoeden.

Conflict

Le menhir, zoals zijn bijnaam luidt, werd geroyeerd, maar mocht wel erelid blijven. Ook dat erelidmaatschap zal hem straks in Lille ontnomen worden. Zelfs de naam Front National - te agressief volgens zijn dochter - moet er waarschijnlijk aan geloven.

In 'Fils de la nation' ('Zoon van de natie') maakt Le Pen weinig woorden vuil aan het conflict met zijn dochter. Hij stelt alleen vast dat haar strategie van 'ont-demonisering' heeft gefaald. De rest van de rekening zal hij later dit jaar vereffenen, als het tweede deel van zijn memoires verschijnt.

Het verhaal over zijn leven waar hij 'best trots' op is, begint bij zijn geboorte in Bretagne in 1928 als zoon van een visser. Het eindigt bij de oprichting van het Front in 1972.

De vierhonderd pagina's zijn beslist geen straf om te lezen, Le Pen maakte veel mee en beschikt over een vaardige pen. Als dertienjarige verloor hij zijn vader die op een Duitse mijn voer. Pas als hij dagen na de explosie op het strand voor diens stoffelijk overschot 'gewikkeld in een grof stuk zeil' staat, beseft hij wat er is gebeurd. 'De zee glinstert onverschillig in de verte', noteert hij.