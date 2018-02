Memo laat vooral zien hoe hard het spel in Washington gespeeld wordt

De sport op tv bood ellenlange voorbeschouwingen: fans van de Eagles (uit Philadelphia) en de Patriots (Boston, <Go Pats!>) die kattig tegen elkaar deden, een spectaculaire ontknoping op het veld – en daarna is er eigenlijk niets veranderd, iedereen is nog steeds fan van zijn eigen club.

Onvolledig en suggestief

Met het memo ging het net zo. Opgesteld door medewerkers van de Republikeinse afgevaardigde Devin Nunes, werd er reikhalzend naar uitgezien door Donald Trump. Die leek al voordat hij het woensdag las zeker te weten dat het hem zou vrijpleiten van elke samenspanning met Russen tijdens de verkiezingen. En voor dat resultaat werd juist gevreesd door Democraten en andere critici van de president. Zij waarschuwden dat het memo een onvolledig en suggestief beeld zou schetsen van de omgang door de FBI en het ministerie van justitie met belastend materiaal. Dat was gebruikt als argument om een voormalig campagnemedewerker van Trump, Carter Page, af te luisteren als mogelijke Russische spion.

Republikeinen beweerden dat er een groot schandaal was onthuld, Democraten zien in de memo een bevestiging van banden tussen de Russen en Trump

Zondagochtend werd, in kranten en op TV, aan het memo getrokken en geduwd alsof het een voetbal was. En aan het eind van de dag moest de conclusie zijn: de bal is niet over de achterlijn gekomen, we moeten wachten op de volgende wedstrijd. Republikeinse gasten hielden vol dat er een groot schandaal was onthuld, Democraten benadrukten dat zelfs volgens het memo het onderzoek naar de connectie tussen Rusland en de Trump-campagne al was begonnen voordat Carter Page in beeld kwam.

De Democraten hebben een tegenstuk geschreven, dat net als het Nunes-memo geheim is totdat de commissie voor de inlichtingendiensten het vrijgeeft, en daarna ook de president zijn fiat geeft. Maar zelfs als het het tegen-memo openbaar mag worden, zijn de Democraten in het nadeel doordat ze er niet op hetzelfde moment mee mochten komen. Het is niet te verwachten dat de media zich zullen laten opzwepen tot hetzelfde ademloze enthousiasme als voor het Nunes-memo.

De kans is daardoor groot dat het beeld dat het Nunes-memo wilde schetsen, beklijft. Een eerste peiling bevestigt dat al: onder aanhangers van Donald Trump is het vertrouwen in de FBI nu een stuk lager dan bij de gemiddelde Amerikaan.