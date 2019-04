Melis A. wist waar ze aan begon toen ze naar IS vertrok

De officier van justitie somde woensdag in de rechtszaal de gruwelijkheden van IS nog even op: onthoofdingen, het verjagen of executeren van andersdenkenden, de massamoord op Jezidi-mannen en de verkrachting van de vrouwen. A. wist ervan toen zij in 2016 de man met wie ze wilde trouwen achterna reisde naar Syrië, daar is het Openbaar Ministerie (OM) van overtuigd. Er was in die tijd veel media-aandacht voor de terreurgroep. Bovendien zocht A. voor haar vertrek op internet naar IS in combinatie met specifieke zoektermen als ‘dood Amerikanen'.

De Rotterdamse gaf rustig antwoorden op vragen van de rechter. Over haar (inmiddels overleden) man, haar bezigheden in het kalifaat, en het hoe en waarom van haar vertrek. Dat A. openheid van zaken geeft, pleit voor haar, vindt ook de officier van justitie. Daardoor kon vorig jaar al vrij snel na haar aankomst in Nederland worden ingeschat dat ze waarschijnlijk niet met een opdracht van IS is teruggekeerd.

Melis A. woonde om de hoek bij het plein in Raqqa waar IS executies uitvoerde

Toch zijn er ook genoeg onbeantwoorde vragen. Zo blijft A. vaag over de werkzaamheden van haar man bij IS. Iets met spullen heen en weer brengen, meer kon ze er niet over te vertellen. Ook gelooft het OM niet dat A., zoals ze zegt, nooit iets van de gruwelijkheden heeft gezien in haar tijd in het kalifaat. Ze woonde om de hoek bij het plein in Raqqa waar IS executies uitvoerde.

A. schrok van de hoge strafeis, zei ze tegen de rechter. Ze moet er vanwege haar kind niet aan denken terug te gaan naar de cel. Het jongetje dat nu bij zijn oma woont, heeft eindelijk weer door dat zij zijn moeder is. Ook haar advocaat vindt de strafeis buitenproportioneel. “Ze is jong, ze weet dat ze fouten heeft gemaakt”, aldus Taner Sen. “Maar ze heeft nooit het oogmerk gehad op plegen terroristische misdrijven. Ze had romantische motieven.”

Zichtbaar emotioneel werd A. alleen toen de officier het verdriet van haar familie beschreef. Haar vader haalde haar en haar baby met gevaar voor eigen leven op uit een Koerdisch kamp. Hij betaalde daar grof geld voor aan smokkelaars. Dankzij hem kon A. vertrekken uit Syrië. Dat kunnen al die andere IS’er die in die kampen zitten niet zeggen, aldus de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.