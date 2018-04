Meldpunt Misdaad Anoniem verdient aardig aan goede tips

Meld Misdaad Anoniem is opgericht in 2002 en heeft zich sindsdien ontwikkeld als een belangrijke schakel in de opsporing van delicten. Wie niet direct met de politie wil praten, kan ook terecht bij wat nu M. heet.

De politie verwijst mensen met een tip naar het alternatief M. Het belangrijkste moment daarvoor is het wekelijkse tv-programma Opsporing Verzocht. Om M. in de lucht te houden heeft de overkoepelende stichting NL Confidential 1,6 miljoen euro nodig. De Nationale Politie en het ministerie van justitie en veiligheid betalen respectievelijk 400.000 en 700.000 euro.

Hennepkwekerijen Maar het is niet de bedoeling dat M. daarmee kostendekkend is. De stichting moet alternatieve bronnen aanboren. Een groot aantal gemeenten, zoals Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht en Waalwijk hebben een abonnement op M. en betalen daarnaast ook voor een bruikbare tip. De gemeenten zetten steeds vaker het bestuursrecht in om bijvoorbeeld hennepkwekerijen op te sporen en te ontmantelen. Goede tips kunnen daarbij van groot nut zijn. Op de lijst met donateurs prijken ook de veiligheidsdienst AIVD, De Inspectie SZW (sociale zekerheid), verzekeraars als ASR en Univé, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de gokwaakhond Kansspelautoriteit.