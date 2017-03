Meldpunt Kinderporno bijna niet opgewassen tegen stroom meldingen

De kleine bezetting van het meldpunt - het gaat om niet meer dan 4,5 arbeidsplaats - is niet meer opgewassen tegen de stroom meldingen, zo signaleert het bureau. De informatie blijkt daarbij ook nog eens vol terechte verdenkingen te zitten. Bij elk signaal wordt getoetst of er sprake is van een strafbaar feit. De analisten kijken naar afbeeldingen van meisjes en jongens beneden de achttien jaar. Dat hoeven niet per se naaktfoto’s te zijn. Ook foto’s waarop aangekleed en wel seksuele handelingen worden verricht, vallen in de categorie strafbaar.

Vorig jaar bleek 69 procent van de url’s strafbaar materiaal te bevatten en daarvan bleek 82 procent op Nederlandse servers te staan .

De analyse is zeer belastend en geen eenvoudig werk. Alleen al het vaststellen of iemand jonger is dan achttien jaar is al een hele klus. En dan is er ook nog eens een subtiel verschil tussen kinderporno en kinder-erotica (9 procent van de onderzochte meldingen) en kindernudisme (1 procent).

Verboden te speuren

Het werk dat de analisten doen, is op zich op de rand van een strafbare handeling. Kijken naar kinderporno of downloaden is strafbaar. Met de politie zijn dan ook nadrukkelijk afspraken gemaakt over wat wel en niet mag. Zo is het verboden om te speuren op het niet openbare deel van het internet. Het zogeheten dark web is het exclusieve terrein van de politie. Het Meldpunt kinderporno is dan ook geen verlengstuk van de opsporingsinstanties. Hoofddoel is dat het kinderpornografisch materiaal zo snel mogelijk van internet wordt afgehaald. Het Meldpunt Kinderporno claimt dat het er in slaagt meer dan 90 procent van het materiaal binnen drie dagen van internet af te krijgen, uiteraard met behulp van de providers.

Het misbruik eindigt pas als het materiaal weg is, ook al zijn de daders gepakt en de kinderen veilig Arda Gerkens, directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik

Het strafbare materiaal wordt via een database aan Interpol geleverd. Door vervolgens kenmerken aan de porno te koppelen wordt voorkomen dat het opnieuw ergens in de wereld op het internet wordt geplaatst. Volgens Arda Gerkens, directeur van het Expertisebureau Online Kindermisbruik waar het meldpunt onder valt, duikt zelfs 20 jaar oude kinderporno op het internet op. “Het misbruik eindigt pas als het materiaal weg is, ook al zijn de daders gepakt en de kinderen veilig”, zegt Arkens.