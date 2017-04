Melania woont als Rapunzel in de Trump Tower

De beslissing van Melania Trump om niet in het Witte Huis te komen wonen nadat haar man de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen, doet in de Verenigde Staten de wenkbrauwen fronsen. Al is het maar vanwege de 50 miljoen dollar extra beveiligingskosten per jaar, die de beslissing kost. Maar het fascineert veel mensen ook, omdat het iets lijkt te zeggen over haar huwelijk met Donald Trump.

Zelf zal ze er weinig over zeggen. En dus besloot schrijver en filmmaker Kate Imbach om Melania Trump aan een karakteranalyse te onderwerpen op basis van de foto’s die ze in het verleden via Twitter wereldkundig maakte – het account ligt inmiddels al tijden stil. Ze schreef er op Medium een mooi artikel over, dat afgelopen week veel gedeeld werd op sociale media. “Wat we kiezen om te fotograferen en hoe we onze onderwerpen presenteren laat altijd iets doorschemeren over hoe we de wereld zien.”

Melania in haar appartement © Het twitteraccount van Melania Trump

En Melania Trump bekijkt de wereld het liefste vanuit de veiligheid van een verschansing. Maar liefst 74 keer deelde ze het uitzicht vanuit haar appartement in de Trump Tower, hoog boven het stadsgewoel. Er verandert niets aan het frame of het perspectief. “Het lijkt op het vastleggen van de veranderende seizoenen door een gedoemde kluizenaar. Laat de wereld om haar heen instorten – zij gaat nergens heen.”

Nog vaker, 76 keer, deelde ze een foto die vanuit een vliegtuig was genomen. Ook als ze zich wel degelijk in de wereld lijkt te mengen, tijdens een wandeling in het park of op vakantie in het buitenland, leert een nadere beschouwing dat die foto’s gemaakt zijn door een autoruit. En blijkt die wandeling dus een autoritje.

Ook als Melania zich wel degelijk in de wereld lijkt te mengen, leert een nadere beschouwing dat die foto’s gemaakt zijn door een autoruit. © Het twitteraccount van Melania Trump

Melania in de auto © Het twitteraccount van Melania Trump

Slechts één selfie met Donald Trump telt het corpus van foto’s, en daarin is ze zelf nauwelijks te zien, ze kruipt haast weg uit het frame. Als ze Donald Trump met hun zoon Barron fotografeert, is dat altijd van achteren – de man en de jongen lopen voorop, zelf “woont ze in de achtergrond”.

De enige selfie met Donald Trump © Het twitteraccount van Melania Trump

Eén keer fotografeerde Melania een dier. Een heremietkrab, die erom bekend staat dat hij een schelp opzoekt om zijn achterlijf in te verbergen.

Die komt voorlopig niet naar het Witte Huis.

