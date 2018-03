Melania Trump als stijlicoon? Niet in een houthakkersbloes van 1100 euro

Zou het Melania Trump lukken om net zo'n invloedrijk mode-icoon te worden als andere voormalige Amerikaanse presidentsvrouwen? Ze heeft zeker gevoel voor stijl en - als voormalig fotomodel - haar uiterlijk mee. Maar ook de huidige first lady wordt vaak weggezet als ijspegel, golddigger en trofeevrouw, statussymbool van een oudere rijke man. Toch staat ze als nieuwkomer plots in de belangrijke jaarlijkse 'Gallup poll' op plaats acht in de categorie: 'Wie bewondert u het meest?'

Hillary Clinton voert deze dameslijst al zestien jaar op rij aan. Daar pal onder staan Michelle Obama (met slechts twee procent verschil) en Oprah Winfrey. Angela Merkel en de Britse koningin nemen plaats vijf en zes in. Melania Trump deelt haar achtste positie met de Britse prinses Kate en popidool Beyoncé. Het gaat in de ranglijst natuurlijk om meer dan mode. Waarschijnlijk spiegelen weinig vrouwen zich aan de kledingkeuze van Merkel of de Britse vorstin, maar de andere dames zijn, naast hun andere talenten, zeker ook mode-influencers.

Neem de vorige presidentsvrouw Michelle Obama. Tijdens haar jaren als first lady droeg zij zowel kleding van internationale topontwerpers als items van populaire ketens. Zodra ze in casual confectiekleding in het openbaar verscheen kwam er geheid een run op zo'n jurk of shirt. Dat geldt trouwens ook voor de kleding van hertogin Kate - en in Nederland voor onze koningin Máxima. Meghan Markle, de verloofde van de Britse prins Harry, is als hofnieuweling meteen al influencer. Op internet staan volop tips als 'zó creëer je de rommelige haarknot van Meghan Markle'. De royal in spe droeg onlangs een tamelijk gewoon groen tasje met een lange schouderband. Het werd voorpaginanieuws omdat ze 'm schuin over haar lichaam had gehangen. Ongebruikelijk voor de Britse upperclass. Binnen elf minuten was de tas (440 euro) uitverkocht.

De stiletto's van Melania Trump © AFP

Melania Trump lijkt het graag te willen, een modevoorbeeld zijn. In haar kledingkeuze imiteert ze Jackie Kennedy. Zo hulde ze zich bij de inauguratie in vrijwel dezelfde kleur pakje als het beëdigingssetje van haar grote voorbeeld. Internet staat bol van de kleding-vergelijkingen tussen 'Mel en Jackie'. Dus wat moet ze doen? Eigenlijk is het eerder de vraag wat ze moet láten: te dure en ongepaste outfits aantrekken.