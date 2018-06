Mel Weinberg (1924-2018): de meesterbedrieger die de FBI hielp corrupte politici te pakken

Die winkeliers en hun collega's troggelde Mel Weinberg gelijk ook maar even beschermgeld af door schietpartijen te ensceneren en vrienden voor lijk te laten spelen.

Al snel kon hij zo een eigen handeltje beginnen. Hij kocht vijfduizend paar sokken zonder hielpartij en een batch colbertjes die alleen uit het voorpand bestonden, en sleep zijn vaardigheden als charlatan door die bij metrostations de gehaaste zakenman aan te bieden. Altijd 's ochtends, opdat niemand tijd had de misbaksels te inspecteren, en nooit twee keer op dezelfde plek.

Een partij inferieur glaswerk wist hij met sprankelende winst aan de Italiaanse gemeenschap te verkopen door er made in Italy-stickertjes op te plakken en de etnische trots kundig te kietelen.

Ophaal-limousine Weinberg schepte nergens meer behagen in dan in het oplichten van collega-oplichters. Hij lokte hen met vertrouwenwekkende dure, donkere pakken, een glimmend kantoor, een imposant bureau, dikke sigaren en een ophaal-limousine met verborgen microfoontjes, zodat hij alles al over hen wist nog eer ze zich bij de receptie hadden gemeld. Als vertegenwoordiger van London Investors beloofde hij te proberen leningen te regelen voor klanten die bij gewone banken niet terecht konden - zij het tegen een niet te restitueren gage van rond de 1000 dollar. Na lang wachten en veel opgeklopte hoop bleek de non-existente geldinstelling het bedrag dan altijd jammer genoeg toch maar niet beschikbaar te stellen. Samen met Weinberg werd een omvangrijke un­der­co­ver­ope­ra­tie opgezet rond een fictieve sjeik Even leek het spel uit toen de FBI in 1977 lucht kreeg van de zwendel en Weinberg drie jaar gevangenisstraf tegemoet kon zien. Maar nog voor hij de rechtbank had verlaten, had hij de federale politiedienst al omgepraat zijn expertise te ruilen tegen een voorwaardelijke straf, een mooi salaris en nog wat bonussen toe.

Sjeik Aanvankelijk hielp Weinberg met een nepbedrijf en mooie verhalen handelaren in gestolen kunst in de val te lokken. Toen echter bleek dat ook politici hier zijdelings bij betrokken waren, gooide de FBI een ander net uit. Samen met Weinberg werd een omvangrijke undercoveroperatie opgezet rond een fictieve sjeik, die al dan niet persoonlijk aanklopte bij een keur aan bestuurders om koffers met cash te ruilen voor gunsten en illegale waren. Tientallen politici werden in de loop der jaren aan boord genood van een luxejacht of in hotelkamers en aldaar gefêteerd door in Arabische dracht gestoken FBI-agenten van dekmantelbedrijf Abdul Enterprises of door Weinberg, de Amerikaanse zaakgelastigde van deze sjeik Karim Abdul Rahman. Negentien van hen, onder wie een senator en vijf leden van het Huis van Afgevaardigden, zegden enthousiast toe om voor een prijsje onderhands casinovergunningen voor hem te regelen, hem te helpen zijn geld weg te sluizen, een verblijfsstatus voor hem te fixen, hem gestolen kunst te doen toekomen of te assisteren bij investeringsfraude. Goed verstopte camera's en taperecorders snorden ondertussen vrolijk mee.