Meivakantie: alle hens aan dek voor Schiphol

Ellenlange wachtrijen. Vliegtuigen die te laat vertrekken omdat ze wachten op passagiers die nog niet door de paspoort- en veiligheidscontrole heen zijn. En zelfs: tientallen passagiers die hun vliegtuig missen vanwege de drukte bij de veiligheidspoortjes. In de meivakantie van 2017 was het een puinhoop op Schiphol. Reizigers en luchtvaartmaatschappijen waren woedend omdat de luchthaven de drukte niet in goede banen wist te leiden.

Maar deze meivakantie, die loopt van 20 april tot 14 mei, gaat het anders, beweert Schiphol. Zelfs al reizen er in die periode maar liefst 5,2 miljoen mensen via de luchthaven: evenveel als via luchthaven Eindhoven in een heel jaar.

“Als reizigers op tijd op het vliegveld zijn, heb ik het vertrouwen dat iedereen zijn vlucht kan halen”, zegt Miriam Hoekstra, directeur luchthavenoperaties bij Schiphol. In de drukste week, tussen Koningsdag en 5 mei, doen naar schatting 7 tot 8 procent meer passagiers dan vorig jaar de luchthaven aan. De drukste dag wordt waarschijnlijk 4 mei, dan zullen er 226.000 mensen via Schiphol reizen.

Omleiding

Om al deze reizigers op tijd in hun vliegtuig te krijgen, zet Schiphol 20 procent meer mensen in dan tijdens de meivakantie van 2017. Dat betekent meer veiligheidsmedewerkers, meer medewerkers die reizigers de weg wijzen en meer medewerkers voor het beheersbaar houden van mensenmassa’s. Zij zorgen bijvoorbeeld voor een omleiding buitenom als een gang verstopt dreigt te raken met wachtende reizigers.

Behalve extra betaalde krachten worden er ook kantoormedewerkers en vrijwilligers ingezet om de drukte in goede banen te leiden. Ook staan er extra monteurs en ICT-medewerkers paraat, mocht er een technische storing optreden.

'Zolang de nieuwe terminal nog niet klaar is, is de inrichting van Schiphol gewoon niet berekend op dit soort piekmomenten' Leen van der List van vakbond FNV

Een mogelijk probleem is dat de marechaussee, die de paspoortcontrole doet, nog altijd niet op de gewenste sterkte is. Hier heeft Schiphol niet direct invloed op, omdat de marechaussee onder de overheid valt. Maar volgens directeur veiligheidscontrole van Schiphol Wilma van Dijk vliegt de marechaussee tijdens de meivakantie van elders in het land extra krachten in.

Leen van der List van vakbond FNV is er niet gerust op. “Het hele proces kraakt en piept in zijn voegen. Zolang de nieuwe terminal nog niet klaar is, is de inrichting van Schiphol gewoon niet berekend op dit soort piekmomenten. Wij horen nu al dat de werkdruk toeneemt.”

Afgelopen zomer leek het in het in ieder geval al een stuk beter te gaan dan in de lente van 2017, maar volgens Van der List ging dat ten koste van de werknemers, die onder hoge druk alles in goede banen moesten leiden. “De passagier had misschien minder last van de drukte, maar wij zagen het ziekteverzuim bij veel bedrijven omhoog schieten naar 10 procent. Het is niet goed voor je rug als je op een dag veel meer koffers moet verslepen.”