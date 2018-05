Meghan-mania houdt Groot-Brittannië in zijn greep

Het is nu al het meest besproken huwelijk van het jaar. Met nog een week te gaan houdt Groot-Brittannië de adem in. In Windsor, de huwelijkslocatie, worden de stellages opgericht voor honderden tv-camera’s. Zo’n vijfduizend journalisten zullen verslag doen. Ook verschijnen er steeds meer veiligheidspoortjes bij de uitgangen van de treinstations. Het kleine stadje waar Windsor Castle al eeuwen in handen is van de koninklijke familie, kan volgende week zaterdag rekenen op zo’n honderdduizend bezoekers. De politie zal mensen toelaten totdat er niemand meer bij past.

De reden voor al deze gekte is Meghan Markle. De geboren Amerikaanse verwierf de afgelopen jaren internationale bekendheid dankzij haar rol als Rachel Zane in de advocatenserie ‘Suits’. Niet verwonderlijk dat van de 79 aangemelde tv-stations die verslag doen van het huwelijk, er 46 uit de Verenigde Staten komen. Met haar betoverende glimlach, hagelwitte tanden en sprankelende ogen spatte ze als actrice van het scherm af. Ze groeide op in de omgeving van Los Angeles, onder de rook van het door haar van jongs af aan begeerde walhalla van de filmwereld: Hollywood. Al lukte het haar nooit om in een gigantische kaskraker een hoofdrol te spelen.

Groot-Brittannië is al heel lang een multiculturele samenleving, maar daar was op Buckingham Palace nooit iets van te merken Andrew Morton

Maar buiten het feit dat ze Amerikaanse is en veel acteertalent bezit, is Markle om nog meer redenen een verre van typische prinses. Andrew Morton, de gerenommeerde koninklijke biograaf die wereldwijde bekendheid verwierf met zijn biografie over prinses Diana, schreef een boek over Meghan. “Ze is een gescheiden vrouw, van multiraciale afkomst. Ze is ook al 36, heeft een behoorlijke carrière achter zich. En het toeval wil dat Diana 36 was toen ze overleed.”

Markle wordt het eerste niet-blanke lid van de Britse koninklijke familie. Haar vader heeft Europese, deels Nederlandse roots, haar moeder is van Afrikaans-Amerikaanse komaf. “Dat is een geweldige verandering, als je nagaat dat slechts 6 procent van de koninklijke hofhouding - en dat zijn een paar duizend mensen in totaal - een migratieachtergrond heeft. Groot-Brittannië is al heel lang een multiculturele samenleving, maar daar was op Buckingham Palace nooit iets van te merken. Met Meghan wordt de koninklijke familie iets meer een afspiegeling van die samenleving.”

Daarnaast opent het ook de deur naar een deel van de bevolking dat nooit veel met de royals op had. “Meghan was onlangs met prins Harry in de Londense wijk Brixton voor een bezoek. Een zeer multiculturele wijk. Als je zag hoeveel mensen daar op afkwamen. Mensen die zeiden: als zij niet was gekomen, was ik hier echt niet bij geweest. Dat is zo’n verschil als je het vergelijkt met de wat afstandelijke relatie die koningin Elizabeth vaak tot het publiek heeft gehouden”, zegt Morton.

De koningin zelf lijkt zeer tevreden met de komst van Meghan. Daar waar prins Harry de afgelopen jaren vooral vriendinnen had die absoluut niet klaar leken voor het vergrootglas en de spotlights, heeft zijn toekomstige echtgenote daar ruimschoots ervaring mee. Of denk nog aan prinses Diana, die in haar eerste momenten in de schijnwerpers schuw en schichtig in de camera’s keek. “Onderdeel uitmaken van de koninklijke familie betekent dat je goed moet kunnen acteren, net zo lang tot de schijnwerpers weer uit zijn. Dat kan Meghan als geen ander, liet ze al zien in haar eerste publieke optredens met Harry. Dat zal de Queen ongetwijfeld geruststellen”, zegt Morton.

En het werkt. Markle is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer populair lid van de koninklijke familie. Op de vraag met welk lid van de Windsors de Britten zich het meest verbonden voelen eindigt ze in peilingen als tweede, vlak achter haar toekomstig echtgenoot. ‘Meghan Markle’ was afgelopen jaar de meest gegoogelde zoekterm in Groot-Brittannië.

Alleen vlak na de aankondiging van de verloving in december kreeg Meghan te maken met een korte stortvloed aan racistische opmerkingen op sociale media. De vriendin van de vorige Ukip-leider Henry Bolton haalde zelfs de kranten toen bleek dat ze sms’jes had verstuurd over hoe Meghans bruine huid de koninklijke familie zou besmeuren. Het kostte Bolton uiteindelijk het partijleiderschap. In januari besloot Meghan te stoppen met sociale media en riep ze haar paar miljoen volgers op vooral de instagram-accounts van de koninklijke familie te gaan volgen.

Koektrommel Die populariteit van Meghan uit zich ook in de verkoop van alles wat met het bruidspaar te maken heeft. Los van de standaard prullaria in souvenirwinkels, kun je geen winkelstraat door of de etalages refereren aan het huwelijk op 19 mei. De detailhandel grijpt het moment met beide handen aan om er flink van te profiteren. En met succes. Economen schatten dat dit huwelijk de Britse economie zo’n 1 miljard euro zal gaan opleveren. Ze is gescheiden, van multi-raciale afkomst en 36. Het toeval wil dat Diana 36 was toen ze overleed “Je kunt gerust spreken van het Meghan-effect”, zegt David Haigh, econoom van Brand Finance, een consultancy-firma. Hij ziet nu al dat alles wat zij draagt binnen een mum van tijd is uitverkocht. Of het nu exclusieve peperdure merken zijn, of jasjes van Marks & Spencer, het vliegt de winkel uit zodra Markle het een keer in het openbaar gedragen heeft. Haigh rekende uit dat alleen dat al goed is voor zo’n 170 miljoen euro per jaar aan extra kledingomzet. “We staan nog aan het begin. Het zal niet lang duren voor zij prinses Kate voorbij zal streven met haar invloed op de mode-industrie.” “Alles is met de hand gemaakt”, zegt Kate Weil trots, terwijl ze door haar koekjeswinkel loopt. Al weken loopt de winkel zich warm voor het koninklijke huwelijk. In de etalage een enorme prins Harry die de hand vasthoudt van zijn aanstaande, gemaakt van deeg. Binnen staan stapels met speciale Royal Wedding-koektrommels. Met daarin koekjes in de vorm van het bruidspaar, Windsor Castle en de bruidstaart. Het feit dat de trommels omgerekend zo’n 50 euro kosten, schrikt klanten niet af. “Het is gewoon big business”, zegt Weil. “Britten zijn dol op bewaaritems, zo’n koektrommel zal je altijd weer doen terugdenken aan het huwelijk. Het sprookjesgevoel.” Tekst gaat verder onder de afbeelding © AFP The Biscuiteer, Weils winkel, past helemaal in de uitstraling van Notting Hill, een sjieke West-Londense wijk waar de pastelkleurige huizen en delicatessenzaakjes elkaar afwisselen. De markt op Portobello Road diende in veel films als decor. Ook is het vlakbij Kensington Palace, het paleis waar prins William, prinses Kate en prins Harry wonen. “Hier om de hoek zit een pub waar Harry graag komt”, zegt Weil. “De royals voelen hier erg dichtbij.” De enorme extra klantenstroom vanwege het aanstaande huwelijk heeft haar nu al 25 procent meer omzet opgeleverd. “Naast Britten lopen er de hele dag toeristen binnen. Van over de hele wereld. En iedereen begint automatisch over 19 mei”, zegt ze. De in Californië geboren Weil vindt Meghan de perfecte aanvulling voor het koninklijk huis. “Ik vind Kate zo degelijk, saai. Ze doet alles volgens de regeltjes. Meghan is veel meer een powervrouw. Ze zal echt voor veel meer leven in de brouwerij zorgen. En de Amerikanen, die nu al gek zijn van de Britse royals, zullen er vanaf nu nog meer bovenop zitten.” Vergeet niet hoeveel Meghan moet opgeven om onderdeel te worden van de koninklijke familie Er is ook haast niemand op straat te vinden die niet enthousiast is over het aanstaande huwelijk. “We zullen een feest in de tuin organiseren”, zegt Nina Darsey, die in het nabijgelegen South Kensington woont. “Met champagne, aardbeien. Ik kan niet wachten.” Ook zij begint direct over Meghan. “Dit is een moderne prinses. Ze is niet naar een Britse kostschool geweest, heeft niet zo’n typisch Britse upperclass-opvoeding gehad. Het koninklijk huis is aan het veranderen, dat is alleen maar goed.”

Uitstraling Dat Meghan van grote waarde zal zijn voor de uitstraling van het koninklijk huis, erkent ook biograaf Morton. “Vroeger nam iemand vermogen mee de koninklijke familie in. Of een grote kudde schapen als huwelijkscadeau. Meghan neemt gewoon twee miljoen instagram-volgers mee.” Het meest negatieve dat uit het boek van Morton naar voren komt is dat Markle op zeer zorgvuldige wijze haar sociale kring uitzocht. Ze brak met vrienden als dat haar hogerop zou kunnen helpen. “Een voormalige vriendin van haar omschreef haar als een social climber”, zegt hij. “Iemand die zich steeds verder omhoog probeerde te werken, desnoods ten koste van anderen. Het zorgde ervoor dat ze deze vriendin van vroeger niet meer spreekt. Terwijl ze nu andere celebrities tot haar vriendenkring kan rekenen. Serena Williams, de tennister, of Heidi Klum, het model. Ze is gehaaid en ongelooflijk ambitieus, dat is duidelijk.” Al gelooft hij niet dat zij haar toekomst als prinses bewust en gecoördineerd gepland heeft. “Vergeet niet hoeveel Meghan moet opgeven om onderdeel te worden van de koninklijke familie.” Ze stopt met haar acteercarrière, maar ze zal ook haar activistische kant moeten staken. Nog niet al te lang geleden noemde Markle president Trump ‘vrouwonvriendelijk en een verdeeldheidszaaier’, opmerkingen die ze als prinses niet meer kan maken. “Ze zal veel meer in de pas moeten lopen, bij alles wat ze doet.” Windsor Castle, waar de Royal Wedding zal plaatsvinden. © AP Meghan was al een activist vanaf jonge leeftijd. Zo stuurde ze op 12-jarige leeftijd een brief naar de directie van Procter & Gamble, het grootste levensmiddelenconcern van de Verenigde Staten, om de reclames van afwasmiddel aan te passen. ‘Voor vrouwen onmisbaar’, stond er namelijk in adverenties. Markle schreef daarnaast ook naar een plaatselijke advocaat en zelfs naar Hillary Clinton, de toenmalige First Lady. Uiteindelijk veranderde Procter & Gamble de slogan in: ‘Voor mensen onmisbaar.’ “Daarmee kwam ze ook voor het eerst op landelijke televisie”, zegt Morton. Het opkomen voor de rechten van vrouwen bleef ze doen. Ze zette zich er de afgelopen jaren namens de Verenigde Naties voor in, besteedde veel van haar blogposts aan de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en praatte er geregeld over in talkshows. “Daarmee wijkt Meghan ook enorm af van typische Britse prinsessen als Diana of Kate”, zegt Morton. “Meghan is veel meer een politiek dier. En zeker geen ja-knikker. Dat maakt dat ze veel steviger in haar schoenen staat. Ook dat zal voor nieuw elan zorgen binnen Buckingham Palace.” Maar tegelijk zal het niet lang duren voor de Britse tabloids hun pijlen op haar zullen richten. Die zullen als sluipschutters wachten tot ze een fout maakt. “Zeker, tabloids doen niets anders dan eerst iemand ophemelen en hem of haar vervolgens stapje voor stapje neersabelen. Maar dat realiseert ze zich, ze heeft voldoende ervaring met de pers en met camera’s. Al is de belangrijkste les dat lid worden van de koninklijke familie geen sprint is, maar een marathon. Je bent er de rest van je leven onderdeel van.”

De viering van het huwelijk De huwelijksceremonie vindt op zaterdag 19 mei plaats in de Sint George Kapel, binnen de muren van Windsor Castle en zal om 13.00 uur Nederlandse tijd beginnen. De kapel, gebouwd in de dertiende eeuw, speelt een bepalende rol in de geschiedenis van de koninklijke familie. Zo zijn er vele oud-vorsten begraven, onder wie koning George VI, de vader van koningin Elizabeth. De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, gaat het huwelijk voltrekken. Na de ceremonie, die een uur zal duren, zal het echtpaar in een koets een rijtoer maken door Windsor en kunnen zwaaien naar het publiek. Voor het huwelijk zijn 600 gasten uitgenodigd. Onder hen geen politici. Omdat prins Harry pas zesde in de lijn van troonopvolging is, hoefde hij met de gastenlijst geen rekening te houden met hoogwaardigheidsbekleders. Zo konden hij en zijn toekomstige vrouw vooral bekenden uitnodigen.