Mega-claim vanwege te dure vrachtwagens

Claim heeft zes grote vrachtwagenfabrikanten, waaronder Daf, voor de rechter gedaagd. De organisatie, die zegt op te treden namens 3000 gedupeerde bedrijven, eist schadevergoedingen van de fabrikanten die tussen 1997 en 2011 onderlinge afspraken maakten over de prijzen van middelzware en zware trucks. Klanten betaalden daardoor te veel voor hun vrachtwagens. Per gekochte truck claimt MKB-Claim een bedrag dat tussen de 10.000 en 16.000 euro ligt.

De Europese Commissie legde de betrokken fabrikanten vorig jaar boetes op van in totaal 2,93 miljard euro. Nooit eerder kregen deelnemers aan een kartel gezamenlijk zo'n hoge boete. Dat kwam vooral doordat het kartel zo lang bestond: veertien jaar.

Het in massaclaims gespecialiseerde MKB-Claim wil, onder toezicht van een rechter, tot een schikking komen met de betrokken fabrikanten, zegt jurist Simon Zuurbier van MKB-Claim. De 3000 Nederlandse bedrijven die zich bij MKB-Claim hebben aangesloten, hebben in de bewuste periode ongeveer 120.000 vrachtwagens gekocht. Het totale claimbedrag beloopt zo'n 1,6 miljard euro.

Nog meer claims

MKB-Claim is de eerste die in Nederland met een claim tegen de truckfabrikanten komt. De branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) bereidt er een voor. TLN meldt dat 900 bedrijven zich inmiddels hebben aangemeld. Gezamenlijk kochten die 40.000 vrachtwagens. TLN verwacht dat het aantal bedrijven dat schade zal claimen nog met zo'n dertig procent zal toenemen. TLN zegt nog niet te weten hoeveel geld zij per truck gaat claimen. De organisatie is bezig met het verzamelen van gegevens en met de analyse daarvan.

TLN werkt samen met transportverzekeraar TVM en met het advocatenkantoor Hausfeld. Dat kantoor heeft claims tegen bedrijven die een kartel vormden als specialisatie. Volgens een zegsman van Hausfeld lopen er momenteel in Europa 78 zaken waarin gedupeerden collectief schade claimen wegens kartelvorming. Bij 33 van die zaken is Hausfeld betrokken. In Europa heeft het kantoor tot nu toe schadevergoedingen geëist voor 300.000 gekochte vrachtwagens. In Engeland eist het namens het water-, afval- en energiebedrijf Veolia 200 miljoen euro van de truckfabrikanten, zegt de woordvoerder.

Het kantoor meldt tot nu toe in verschillende zaken 500 miljoen euro aan schadevergoedingen voor zijn klanten te hebben binnengesleept. Daarbij ging het onder meer om schade door kartels op het gebied van autoglas, paraffinewax en bestrijdingsmiddelen.