Meevaller op de begroting: overschot 2,7 miljard hoger dan verwacht

PvdA-minister Dijsselbloem zei in februari op basis van voorlopige cijfers nog rekening te houden met een begrotingsoverschot van 200 miljoen euro, maar dat valt volgens het CBS dus fors hoger uit.

De overheid behaalde voor het laatst een overschot in 2008. Het jaar daarop brak de financiële crisis uit en ontstond er een tekort van 5,4 procent. De overheid ging van 33,5 miljard euro tekort in 2009 naar 2,9 miljard overschot in 2016, constateerde het statistiekbureau.

Het overschot is 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het totaal van alle goederen en diensten die in Nederland worden geproduceerd. In 2015 was dat tekort nog 2,1 procent van het bbp.

Aantrekkende economie De inkomsten van de Nederlandse overheid bedroegen vorig jaar 307 miljard euro, meer dan 14 miljard euro vergeleken met 2015. Dat is te danken aan hogere opbrengsten uit belastingen en sociale premies doordat er meer mensen werken en de aantrekkende economie. De overheid kreeg wel drie miljard euro minder binnen door lagere inkomsten uit aardgas. Het vertrouwen van consumenten ligt op het hoogste niveau in bijna tien jaar en het pro­du­cen­ten­ver­trou­wen is het hoogst in ongeveer negen jaar. De economische groei ligt nog iets hoger dan de verwachtingen, maakte het CBS vandaag ook bekend. Volgens een nieuwe raming bedroeg de groei 2,2 procent, terwijl bij een eerdere schatting 2,1 procent werd gemeld. Dat was vooral te danken aan een sterkere groei in het vierde kwartaal van afgelopen jaar, door de export en de consumptie van huishoudens.

Stijging koopkracht beperkt De burger zal de meevallers voorlopig echter nauwelijks voelen in zijn portemonnee, want de stijging van de koopkracht blijft beperkt, meldde het Centraal Planbureau (CPB) vandaag. Dat komt doordat stijgende energieprijzen de inflatie opdrijven. Bovendien valt het positieve effect van vorig jaar doorgevoerde lastenverlichtingen weg. Ook in de jaren tot en met 2021 neemt de koopkracht volgens de CPB-ramingen nauwelijks toe. De uitgaven van de overheid gingen vorig jaar met bijna 3 miljard euro omlaag tot ruim 304 miljard euro. Het CBS merkte daarbij op dat de afdrachten aan de Europese Unie vorig jaar bijna 4 miljard euro lager waren. Daarvan is 3 miljard euro eenmalig. De rentelasten namen af met bijna 1 miljard euro. Wel stegen de uitgaven aan lonen en salarissen van ambtenaren, evenals de lasten voor sociale uitkeringen.

Staatsschuld iets hoger dan EU-norm De staatsschuld stond eind vorig jaar op 434 miljard euro, een afname met 7 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Met een schuld van iets meer dan 62 procent van het bbp voldoet Nederland bijna aan de Europese norm die stelt dat een EU-lidstaat geen hogere schuld mag hebben dan 60 procent van het bbp. Het CBS liet verder weten dat het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het afgelopen kwartaal met 62.000 is toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Bij de eerste berekening werd nog een stijging met 53.000 banen gemeld. Volgens het statistiekbureau blijven de economische fundamenten positief. Het conjunctuurbeeld is deze maand verder verbeterd. Het vertrouwen van consumenten ligt op het hoogste niveau in bijna tien jaar en het producentenvertrouwen is het hoogst in ongeveer negen jaar.

