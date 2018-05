Meeste klachten in de zorg gaan over de medische behandeling

Naast de medische handelingen staan ook de manier waarop patiënten worden bejegend door zorgpersoneel en de voorgeschreven medicatie in de topdrie van klachten. Die topdrie is gelijk aan het voorgaande jaar, al is er wel een afname bij de medische handelingen. In 2016 ging een kwart van alle klachten over de behandeling, nu is dat 18 procent. Dat komt neer op een kleine 1300 klachten.

In totaal ontving het LMZ vorig jaar 6885 klachten. In 2016 waren dat er 6455, fors meer dan de 5115 klachten uit 2015. De gestage stijging war het LMZ over spreekt hoeft niet te betekenen dat de artsen en zorgmedewerkers minder goed werk leveren. Vergroting van de bekendheid van het LMZ, dat sinds 2014, bestaat speelt ook mee.

Media-aandacht Als een onderwerp in de belangstelling staat van media of politiek, ziet het meldpunt dat direct terug in de cijfers. Zo kwamen in 2017 meer klachten over val-incidenten in de gehandicaptenzorg, een onderwerp dat veel aandacht kreeg. Hetzelfde geldt voor bijwerkingen van implantaten, cosmetische zorg en donorkinderen. De meeste klachten komen uit de ziekenhuizen, GGZ-in­stel­lin­gen en verpleeghuizen Het LMZ heeft de klachten ook onderverdeeld per sector. De medisch-specialistische zorg, bijvoorbeeld van ziekenhuizen, blijkt de bron van de meeste klachten. De geestelijke gezondheidszorg en de zorg in verpleeghuizen maken de topdrie compleet. In die laatste sector klagen de meeste mensen over de zogeheten ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’ als uit bed halen, douchen of hulp bij het eten.