Meerkampster Vetter stunt met bronzen medaille

De 24-jarige meerkampster kon op het slotonderdeel de Duitse niet bijhouden en moest zelfs nog tot het uiterste gaan om te voorkomen dat de Cubaanse Yorgelis Rodriguez haar van het podium zou stoten. Als het maar genoeg is, haar tijd van 2.19,43.

Als Vetter het scorebord ziet, slaat ze de handen voor haar mond. Ze kan het niet geloven. WK-brons in Londen op de zevenkamp. Minutenlang schudt ze haar hoofd. Na de Europese titel heeft ze nu ook een WK-plak op zak.

Waanzinnige worp

Vetter klom eerder op de dag met een waanzinnige worp tijdens het speerwerpen van 58,41 meter, de verste van het deelnemersveld, van een vijfde naar de derde plek in het klassement. Met een totaalscore van 6636 punten verbeterde ze haar eigen nationale record. Vetter eindigde achter de regerend olympisch kampioene uit België Nafissatou Thiam (6784 punten) en de Duitse Schäfer (6696). Met haar bronzen medaille treedt ze in de voetsporen van Dafne Schippers, die in 2013 derde werd op de WK in Moskou. Nadine Visser eindigde als zevende met 6370 punten. Nadine Broerse haakte geblesseerd af.

Thijmen Kupers moest gisteren verstek laten gaan in de halve finale van de 800 meter. Hij had tijdens het inlopen last van zijn kuit en besloot niet meer in actie komen.