Meerderheid buiten bereik voor Theresa May

May staat nu op 311 zetels, een verlies van dertien. De Labour partij van Jeremy Corbyn wint tot nu toe de meeste zetels, en staat nu op 260, een winst van 31.

Eerdere peilingen wezen op een overwinning van de Conservatieve premier Theresa May, maar sinds de verrassingen van het brexitreferendum en de Amerikaanse presidentsverkiezingen durfde haast niemand hier enige zekerheid aan te ontlenen.

Dit kwam mede doordat Labour-kandidaat Jeremy Corbyn, die aanvankelijk door iedereen was afgeschreven, in de laatste weken bezig was met een spectaculaire inhaalslag. Zijn partij kreeg er maar liefst 46 zetels bij (266 in totaal).

'Stel de Brexit uit' Intussen wordt van alle kanten gereageerd op de uitslag. Tom Watson, de tweede man van Labour, zei dat zijn partij May aan haar belofte zal houden dat Labour-voorman Jeremy Corbyn premier moet worden als May haar meerderheid in het parlement verliest. De prominente conservatief George Osborne zei op ITV de uitslag als een 'complete ramp' te beschouwen. Het eurosceptische Ukip vindt dat May de Brexit in gevaar heeft gebracht.

Campagne De Conservatieve premier had tijdens de verkiezingen ingezet op haar imago als voorvechtster van de Britse belangen in de vertrekonderhandelingen met de Europese Unie, maar de verkiezingen gingen eerder over thema’s waar haar rivaal juist mee kon scoren, zoals pensioenen, ouderenzorg en veiligheid. Mays impopulariteit groeide met de dag. Zij kwam bijvoorbeeld niet opdagen op verkiezingsdebatten en deed een aantal ongelukkige voorstellen, zoals haar plan om ouderen meer te laten betalen voor hun zorg. Corbyn noemde het gekscherend ‘dementiebelasting’. De Labour-leider stelde daar populaire maatregelen tegenover, zoals meer geld naar gezondheidszorg en de nationalisering van de spoorwegen.

Aanslagen De aanslagen in Manchester op 22 mei en in Londen op 3 juni hebben bovendien de Conservatieven verder in verlegenheid gebracht. Er bleken veel fouten te zijn gemaakt door de inlichtingendiensten. Jeremy Corbyn maakte daar handig gebruik van. Hij weet de slechte veiligheidssituatie aan de regering, omdat deze bijvoorbeeld had gekort op het aantal politieagenten. In een poging om kiezers aan te trekken, beloofde May daarom deze week nog dat wat haar betreft veiligheid voortaan boven mensenrechten gaat. Labour maakt weinig kans om te regeren, maar hoopte de Conservatieven wel zetels te ontfutselen. In totaal zijn er in het Britse Lagerhuis 650 zetels te verdelen. Veel hing af van de opkomst onder de jongeren. Hun voorkeur ging vooral uit naar ex-vakbondsleider Corbyn.

