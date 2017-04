Meer winst voor De Persgroep door overnames

In een grote oude fabrieksloods naast het bij jongeren populaire Amsterdamse café Roest gaf Christian van Thillo inzicht in de cijfers van De Persgroep. Onder toeziend oog van zo’n 200 geïnteresseerde werknemers benadrukte de Belgische topman: “Wij zijn ter aarde voor de journalistiek. En of dat nu op papier of digitaal is, maakt in principe niets uit.”

Lees verder na de advertentie

De Persgroep dat onder andere dagbladen uitgeeft in Denemarken, België en Nederland realiseerde een omzet van 1,46 miljard euro in 2016. Dat betekende een groei van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. De nettowinst steeg met 7 procent naar 117 miljoen euro. Meer dan de helft van alle omzet werd in Nederland behaald.

Van Thillo wil leren van Google en Facebook

De uitgever van kranten als de Volkskrant, Het Parool, AD en Trouw boekte die toegenomen winst in een markt die onder druk staat. Ook in 2016 daalde het aantal krantlezers in Nederland verder. De papieren oplage van alle kranten samen daalde met 5 procent naar 2,3 miljoen, stelde het Nationaal Onderzoek Multimedia vorige maand al vast. De papieren oplage van Trouw daalde met 2 procent.

Deze daling werd echter opgevangen door nieuwe digitale abonnementen, volgens Van Thillo. Zo steeg het absolute aantal abonnementen van Trouw en de Volkskrant en bleef het Algemeen Dagblad met onder zich regiokranten als Eindhovens Dagblad en Tubantia stabiel. Alleen Het Parool kreeg een daling te verduren.

Overnames De topman is evenwel realistisch over de toegenomen omzet en schrijft deze toe aan overnames uit het verleden. In 2015 werd de uitgever van regionale kranten Wegener gekocht voor 245 miljoen euro. In datzelfde jaar werd een aantal magazines aan het portfolio toegevoegd. Vorig jaar telden deze media voor het eerst een volledig jaar mee voor de inkomsten. De overnames zorgen verder voor minder operationele kosten. Ook de verschuiving van papier naar digitaal drukt de kosten doordat distributie goedkoper is. Deze verschuiving brengt wel een uitdaging met zich mee voor de uitgever. De Persgroep haalt een derde van alle inkomsten uit advertenties. En die inkomstenbron staat sterk onder druk. Advertenties op tv en nieuwssites brachten nog wel extra geld in kas, maar de advertentie-inkomsten van papieren kranten in Nederland daalde van 168 naar 153 miljoen. “Een zorgwekkende ontwikkeling”, aldus Van Thillo. Daar komt volgens de topman bij dat de onlinemarkt gedomineerd wordt door twee reuzen: Facebook en Google. “Driekwart van alle online advertentie-inkomsten zijn voor die twee bedrijven. De verwachting is bovendien dat toekomstige groei voor de volle 100 procent naar hen gaat.” Van Thillo wil vooral leren van de internetgiganten. De Persgroep wil met gerichte reclame op doelgroepen in een kwalitatief goede omgeving adverteerders aan zich binden. Op de vraag of er nog overnames op stapel staan, antwoordde de Belgische topman dat de consolidatieslag op de krantenmarkt nog lang niet voorbij is. Eventuele acquisities sluit hij dan ook niet uit: “Maar alleen als het past in onze visie.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.