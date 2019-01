Meer vrouwen hebben werk: ze naderen de mannen

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afgelopen vier jaar was de toename in arbeidsparticipatie elk jaar iets sterker bij vrouwen dan bij mannen.

Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen is in vijftig jaar gestaag kleiner geworden: in 1969 werkte nog maar 34,1 procent van de vrouwen tegen 84 procent van de mannen. Vooral vrouwen tussen de 25 en de 45 zijn de afgelopen vijftig jaar bezig met een opmars. De arbeidsparticipatie van deze leeftijdsgroep, onder wie veel moeders, lag in 1969 nog op 35 procent, nu is die gestegen naar 81 procent. Bij de jongste groep vrouwen, van 15 tot 25 jaar, is het deel dat werkt zelfs groter dan bij mannen van dezelfde leeftijdsgroep. Tijdens de internetcrisis begin deze eeuw, en de financiële crisis na 2008 daalde de arbeidsparticipatie bij mannen harder dan bij vrouwen.

Bij het becijferen van de arbeidsparticipatie kijkt het CBS welk deel van de 15- tot 75-jarigen betaald werk heeft. Gemiddeld over heel 2018 kwam de arbeidsparticipatie uit op bijna 68 procent. Daarmee is de arbeidsdeelname weer vrijwel gelijk aan voor de uitbraak van de financiële crisis. Eind 2018 was er zelfs sprake van een recordhoogte: de 68 procent werd aangetikt. Dit valt vanzelfsprekend samen met een lage werkloosheid. Deze bedroeg in december 3,6 procent van de beroepsbevolking.

De ar­beids­par­ti­ci­pa­tie van 45-plussers is de afgelopen twintig jaar sterker toegenomen dan die van jongeren

Parttime Het aantal uren dat al die mannen en vrouwen werken blijft bij het meten van arbeidsparticipatie buiten beschouwing. Nederland staat er om bekend dat veel vrouwen parttime werken: 25 procent van de werkende vrouwen heeft een fulltime baan, tegenover 75 procent van de mannen. Volgens het CBS is de gemiddelde arbeidsduur per week 36 uur voor mannen en 26 uur voor vrouwen. De toename van het aantal werkenden was de afgelopen vijf jaar het grootst bij mensen die voltijds werken en bij mensen die een hoog aantal uren in deeltijd werken. De arbeidsparticipatie van mensen boven de 45 is de afgelopen twintig jaar sterker toegenomen dan die van jongeren. Bij vrouwen boven de 45 is de stijging de laatste jaren iets sterker.

