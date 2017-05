Meer vluchtelingen melden zich aan voor een studie

Het aantal vluchtelingen dat in Nederland aan een studie wil beginnen, stijgt. Ongeveer 2100 deden vorig jaar een aanvraag voor een universitaire, hbo- of mbo-opleiding bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. In 2015 waren dat er nog 1400.

Iets minder dan de helft van die aanvragers (950 van de 2100) heeft in 2016 ook daadwerkelijk steun gekregen. “Wanneer de studieplannen niet realistisch of haalbaar zijn of de aanvrager te weinig vooropleiding heeft gehad, wijzen we een aanvraag af”, legt de woordvoerder van het UAF uit.

Het UAF helpt bij het bepalen van de waarde van buitenlandse diploma’s, begeleidt studenten en biedt ook financiële steun. Hoeveel vluchtelingen in totaal studeren in Nederland wordt niet bijgehouden. Maar het UAF schat dat een op de drie hoogopgeleide asielzoekers een beroep doet op dit fonds. Ruim 200 vluchtelingen die steun kregen, studeerden vorig jaar af.

Nieuwe toekomst De groei van het aantal aanvragen is te wijten aan de grote groep asielzoekers die in 2015 naar Nederland kwam. Velen van hen hebben nu een verblijfsstatus en zijn toe aan het opbouwen van een nieuwe toekomst, meldt UAF in het jaarverslag dat vandaag verschijnt. De voornaamste herkomstlanden van de vluchtelingen die aan een studie begonnen, zijn Syrië (67 procent), Iran (7), Irak (4), Eritrea (4) en Afghanistan (2). De meest populaire studierichtingen waren informatica, techniek & exact (32 procent), zorg & welzijn (28) en economie (23). In 2017 en 2018 wil het UAF de activiteiten uitbreiden en jaarlijks 1500 vluchtelingen verder helpen bij de studie. Dat is mogelijk geworden doordat er een nieuwe test gebruikt wordt. De intake van vluchtelingen was tot voor kort een tijdrovend karwei voor medewerkers van het studiefonds, zegt het UAF. De nieuwe test, ontwikkeld door psychologisch advies- en onderzoeksbureau Noa, in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam, biedt uitkomst. De nieuwe ‘Noa-test’ houdt rekening met de culturele achtergrond van de kandidaat woordvoerder van het UAF “De nieuwe ‘Noa-test’ houdt rekening met de culturele achtergrond van de kandidaat”, vertelt de woordvoerder van het UAF. “Het biedt inzicht in zijn of haar capaciteiten en vaardigheden”. Ook wordt bekeken of de vluchteling ‘studiefit’ is en naar verwachting succesvol kan starten met een nieuwe opleiding. Eind 2016 hebben ruim driehonderd vluchtelingen voor het eerst een intake gedaan volgens deze nieuwe werkwijze. Dit gebeurde verspreid over het land, op onderwijsinstellingen in Eindhoven, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. De resultaten waren positief. “Dankzij het uitbesteden van de intake ging de capaciteit omhoog bij het UAF en konden we meer begeleidingsverzoeken behandelen”, meldt de woordvoerder.

