Meer vliegen mag niet meer, dus zet Schiphol in op grotere toestellen

Meer vliegen op Schiphol mag niet meer nu het maximale aantal van 500.000 vliegbewegingen per jaar bijna is bereikt. Groter vliegen mag echter wel, en daar spelen luchtvaartmaatschappijen op in door de inzet van grotere toestellen met meer stoelen. Hierdoor verwelkomde luchthaven Schiphol in de eerste zes maanden van dit jaar 34 miljoen passagiers op Schiphol, een toename van 5,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, bleek vandaag bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Het klinkt als een slimme zet van luchtvaartmaatschappijen om de limiet op vliegbewegingen te pareren met grotere toestellen, maar die ontwikkeling roept de vraag op of die grotere kisten dan ook voor meer overlast (geluid en CO2-uitstoot) zorgen. “Dat is niet altijd het geval”, zegt Joris Melkert, docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. “Er zijn met nieuwe toestellen behoorlijke stappen gemaakt op het gebied van emissie en geluid, het zou daarom zelfs kunnen dat de netto overlast ondanks de grotere vliegtuigen iets afneemt.”

Stiller en zuiniger Volgens Melkert zijn de vliegtuigen die nu worden aangeschaft significant zuiniger en stiller dan oude toestellen. Als voorbeeld noemt hij EasyJet, dat lang met de relatief kleine Airbus A319 vloog maar nu langzaam overstapt op de A320 en A321. “Dat zijn veel grotere vliegtuigen, maar EasyJet gebruikt een nieuwe generatie toestellen die zo vijftien procent zuiniger en een aantal decibellen stiller zijn dan oude vliegtuigen.” Een maatschappij moet wel zeker weten dat een toestel vol zit, een half leeg vliegtuig kost alleen maar geld Joris Melkert, docent luchtvaarttechniek Melkert verwacht dat de passagiersgroei van zo’n vijf procent per jaar op termijn bij Schiphol zal afvlakken. “Vliegtuigen gaan vijftien tot twintig jaar mee, die worden dus niet zomaar weer vervangen. Daarnaast moet een maatschappij wel zeker weten dat een toestel vol zit, een half leeg vliegtuig kost alleen maar geld.” Dat is voor Schiphol niet per se slecht nieuws. Wanneer de groei van het aantal passagiers aanhoudt moet de luchthaven kostbare maatregelen nemen om die toename op een veilige manier op te vangen. Beveiligingskosten stegen in de eerste zes maanden van dit jaar naar honderd miljoen euro, bijna tien procent meer dan vorig jaar. Ook kosten voor ander personeel namen fors toe, onder meer voor extra begeleiding van mensen met een beperkte mobiliteit.

Druk en krap Schiphol moet daarnaast fiks investeren om al die mensenstromen in goede banen te leiden. “Door de snelle groei van de afgelopen jaren is het druk en krap in de terminal. Ik ben daarom blij dat de bouwprojecten zoals in Vertrek en Lounge 1 en de nieuwe pier in volle gang zijn”, zegt president-directeur Dick Benschop. Ook werkt Schiphol aan de ontwikkeling van een nieuwe terminal die in 2023 klaar moet zijn. De kosten voor die investeringen lopen op: van 207 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2017 naar 232 miljoen euro dit jaar. De komende jaren voert Schiphol de investeringen flink op zei het maandag. Een bedrag werd echter niet genoemd. Ondanks de hogere kosten die Schiphol maakte bleef de winst in het eerste halfjaar vrijwel gelijk. Dit komt onder meer doordat het luchthavenbedrijf waardestijgingen van kantoren en vrachtgebouwen voor 44 miljoen euro in de boeken zette en daarmee het resultaat flink spekt. Waar Schiphol in de halfjaarcijfers echter geen rekening mee houdt is de grote stroomstoring van 29 april. Hierdoor moesten tientallen vluchten gecanceld worden en liepen duizenden reizigers vertraging op van soms meer dan een dag. De storing kostte luchtvaartmaatschappijen veel geld, maar Schiphol heeft nog geen voorziening opgenomen voor eventuele schadeclaims. Het luchthavenbedrijf wacht eerst de conclusies van TNO af, dat de oorzaken en gevolgen van de stroomstoring onderzoekt.