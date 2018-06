Meer vis- en kaaswinkels, maar groenteboer verliest terrein

Voor een vers visje gaat een Nederlander graag naar een visspeciaalzaak. En de kans dat die zaak dichter bij huis ligt, is een stuk groter geworden. Nederland telt inmiddels zo’n 800 viswinkels, dat is een derde meer dan in 2008.

Lees verder na de advertentie

Ook kaasboeren(+20%) en natuurvoedingswinkels(+18%) nemen in aantallen toe, terwijl er de afgelopen tien jaar juist veel groentewinkels(-29%) verdwenen. Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceert. Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen speelt de supermarkt een belangrijke rol in dit veranderende straatbeeld.

Bijzonder assortiment “We zien dat traditionele speciaalzaken aan het verdwijnen zijn. De rol van groenteboeren en slagers is langzaam maar zeker overgenomen door supermarkten met een groeiend assortiment”, zegt Van Mulligen. Toch verdwijnt de speciaalzaak niet. Ze wordt alleen nog specialer. “Winkels met een heel specifiek of bijzonder assortiment nemen toe. En ook de vis- of kaasboer zien we vaker. Supermarkten hebben op het gebied van vis of kaas nog een wereld te winnen en blijkbaar heeft de consument behoefte aan die producten. Zulke winkels kunnen zich dus goed onderscheiden.” Supermarkten hebben op het gebied van vis of kaas nog een wereld te winnen. Zulke winkels kunnen zich dus goed onderscheiden. Peter Hein van Mulligen, CBS-hoofdeconoom Wie de groei van het aantal viswinkels goed merkt is de Vereniging Nederlandse Visspecialisten (VNV). Dat Nederlanders bewuster om gaan met voeding is volgens beleidsadviseur Karel van den Heuvel een van de redenen van de groei. “Mensen zijn bezig met hun gezondheid en een visje past daar uitstekend bij. Ondertussen is er druk op onze vleesconsumptie, dat merkt de visboer.”

Vakman Van den Heuvel erkent dat Nederlandse supermarkten vis nog een beetje links laten liggen. “Het helpt voor ons natuurlijk dat een supermarkt het lastig vindt om invulling te geven aan het assortiment vis. Nagenoeg alles is voorverpakt, en dat is op zich geen probleem. Maar de consument dicht een vakman eerder het vermogen toe om kwaliteit te herkennen dan dat ze dat zelf kunnen met een bakje in de hand. Daarnaast kan een echte visspecialist invloed uitoefenen op de kwaliteit van het product.” In de CBS-cijfers komt de groenteboer er wat enigszins bekaaid van af. Maar daar staat tegenover dat er onderaan de streep nog altijd meer groenteboeren dan viswinkels zijn. “De laatste jaren stabiliseert het aantal groenteboeren. Maar er ontstaat een nieuw probleem: de opvolging verloopt niet goed”, zegt directeur van brancheorganisatie AGF detailhandel Mark Heemskerk. “Er zijn weinig opleidingen in de richting van groenteboer en het vak is niet zo bekend onder het jonge publiek.”