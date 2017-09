Meer tekens voor een tweet? Daar zit niemand echt op te wachten

Dat was even schrikken voor de doorgewinterde twitteraar. Verscheen er ineens een hele lap tekst in een tweet van oprichter Jack Dorsey, langer dan de gebruikelijke 140 tekens. Het bedrijf laat een groep gebruikers experimenteren met tweets die twee keer zo lang zijn dan de huidige limiet van 140 tekens.

Lees verder na de advertentie

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu — jack (@jack) 26 september 2017

Voor wie moeite heeft zijn of haar punt te maken in 140 tekens is de potentiële uitbreiding wellicht een zege. Een groot deel van de twittergemeenschap stond echter gelijk op de achterste benen. Want die 140 tekens zijn heilig, het is juist wat twitter zo uniek maakt. Bovendien hebben de critici die uitbreiding helemaal niet nodig, en Jack Dorsey zelf ook niet: een gebruiker kortte het bericht van Dorsey in tot 140 tekens, zonder de inhoud van het bericht aan te passen.

Maar volgens Twitter zijn de 140 tekens voor velen weldegelijk een probleem. In een blog schrijft het bedrijf dat een Japanner veel meer kwijt kan in een tweet van 140 tekens dan een Amerikaan, want de Japanse taal gebruikt minder tekens voor evenveel woorden. ‘We willen dat iedereen zichzelf kan uiten, dus we gaan experimenteren met een lengte van 280 tekens.’ Volgens de statistieken die het bedrijf aanhaalt zitten Engelstalige gebruikers vaker aan de 140 tekens dan Japanse.

Vergezocht, vindt social media-deskundige Herman Couwenbergh die redenering. “Ik denk niet dat nieuwe gebruikers zich geremd voelen door de limiet van 140 tekens, eerder door de trollen en het verbale geweld op Twitter. Die 140 tekens van twitter zijn juist zo mooi omdat het je dwingt je bericht anders te formuleren.”

Ook voor adverteerders levert de uitbreiding van de limiet niet zoveel op, denkt hij. “Ik adviseer veel bedrijven in hun twittergebruik en ik heb nog nooit iemand horen klagen.” Waarom doet Twitter het dan wel? Dat blijft speculeren, zegt Couwenbergh. “Wellicht is het om de investeerders zoet te houden, om te laten zien dat ze nog steeds innoveren. Als je meer tekst wil kun je altijd een twitterthread maken, door op jezelf te antwoorden. Met een klik ziet de gebruiker dan je hele verhaal. Met die 280 tekens krijg ik ongevraagd hele lappen tekst voorgeschoteld die ik helemaal niet wil.”

Dat twittergebruikers zo gevoelig reageren op de proef, snapt Couwenbergh wel. “Heftig reageren is heel erg des twitters. Anders dan bij Facebook of Instagram kun je bij Twitter het algoritme uitzetten dat de bepaalt wat je ziet. Dat maakt een twittertijdlijn iets heel persoonlijks. Mensen zijn er haast aan verknocht.”