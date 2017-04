Méér regels winnen de strijd tegen doping niet

We zijn er bijna, de definitieve ranglijsten van de Olympische Spelen van 2008 in Peking komen in zicht. De afgelopen jaren zijn ruim duizend urinestalen van sporters die destijds acte de présence gaven opnieuw op doping onderzocht. Tientallen mannen en vrouwen vielen alsnog door de mand, begin deze week werd bekend dat een meerkampster haar medaille moet inleveren, eerder deze maand raakten twee worstelaars hun prijzen kwijt.

Zijn daarmee alle valsspelers ontmaskerd? Het valt te bezien. Begin deze maand lekte uit dat hertesten bij diverse Jamaicaanse atleten sporen van het verboden clenbuterol, een spierversterker, hadden aangetoond. Gevolgen voor de (onbekend gebleven) sporters heeft dat echter niet gehad. IOC en Wada, het mondiale anti-doping agentschap, bleken in alle stilte te hebben beslist dat de atleten in kwestie geen blaam trof. De aangetroffen hoeveelheden waren maar klein, besmet vlees werd tot de boosdoener verklaard. Zand erover dus.

Terecht? Allerminst, oordeelt Roger Pielke jr., hoofd van het Sports Governance Center van de Universiteit van Colorado. Volgens de officiële regels hadden deze zaken bij de tuchtrechter moeten belanden. Die was misschien tot hetzelfde oordeel gekomen, maar dat doet er niet toe. Je kunt niet als bestuurder zomaar naar eigen goeddunken de regels opzij schuiven en vinden dat bewijs niet nodig is, oordeelt de wetenschapper.

Gevalletje willekeur

Het klemt temeer daar een Poolse kajakker in 2009 voor twee jaar werd geschorst, omdat hij in Peking was betrapt op, jawel, clenbuterol. Zijn verweer destijds? Juist, besmet vlees, maar dat argument werd toen als hoogst onwaarschijnlijk van tafel geveegd. Pielke: "Dit is een prachtig voorbeeld van willekeur. Met een Pools paspoort word je gestraft, met een Jamaicaans is het blijkbaar oké. Het lijkt dat er met twee maten wordt gemeten. Maar we weten niet waarom."

Het anti-dopingbeleid is een totale mislukking, schrijft Pielke (48) in zijn vorig jaar verschenen boek 'The Edge: The War Against Cheating and Corruption in the Cutthroat World of Elite Sports'. Aan de telefoon vanuit het Amerikaanse Boulder zegt hij het iets minder hard. Natuurlijk is er vooruitgang geboekt sinds het eind van de vorige eeuw. Er is een internationaal verdrag, de UN Convention on Doping, er is Wada, dat wereldwijd geldende regels en sancties opstelt, en er is een World Anti-Doping Code.